Projeto Samuzinho vai ensinar primeiros socorros nas escolas e CMEIs

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) apresentou oficialmente nesta segunda-feira (10) o funcionamento do Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 192 (Samu 192) em Apucarana. Vinculada ao Samu Regional Centro Norte, a iniciativa implementada pela Prefeitura de Apucarana, através da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), vem proporcionando capacitação contínua dos profissionais através de treinamentos técnicos e ações educativas para a população.

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Entre os principais destaques está o Projeto Samuzinho. Direcionado aos professores das 35 escolas e 26 CMEI’s, além de alunos da rede municipal com idades entre 9 e 11 anos, a iniciativa tem como objetivo repassar conhecimentos sobre primeiros socorros, prevenção de acidentes e uso correto do Samu 192. Ao lado do mascote do projeto, o prefeito Rodolfo Mota destacou a relevância do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e que o “Samuzinho” amplia a atuação do serviço para além do atendimento às ocorrências, levando conhecimento e preparo para a população. “Quando acontece uma situação grave, como uma parada cardiorrespiratória, é muito comum que as pessoas fiquem desesperadas e não saibam o que fazer. Por isso, essa instrução é tão importante. Estamos falando de salvar vidas, porque, em uma emergência, alguns segundos podem fazer toda a diferença e até evitar uma sequela neurológica ou a perda de uma vida”, afirmou.

Segundo o prefeito, a proposta também demonstra que o conhecimento sobre primeiros socorros pode ser compartilhado com pessoas de diferentes idades e áreas de atuação. “Uma criança de 9 a 11 anos pode ser preparada para pedir socorro e ajudar um adulto que esteja passando mal, que tenha sofrido um acidente ou que não consiga pedir ajuda sozinho. Ela pode fazer a diferença e até salvar a vida de alguém da própria família. Da mesma forma, um profissional dentro de uma empresa ou um servidor de uma unidade de saúde, quando tem esse conhecimento, pode iniciar uma intervenção enquanto o Samu está a caminho”, ressaltou.

Entre as técnicas que serão repassadas pelo projeto estão desengasgamento, prevenção de quedas e queimaduras, massagem cardíaca (Ressuscitação Cardiopulmonar – RCP) e outras condutas iniciais em emergências dentro do ambiente escolar. Pela iniciativa, cada escola municipal irá selecionar um aluno para ser capacitado e ser multiplicador do conhecimento na escola e comunidade. Rodolfo Mota citou como exemplo uma situação recente em que uma equipe de UBS capacitada pelo núcleo conseguiu iniciar as primeiras manobras de atendimento a uma pessoa que chegou ao local passando mal, enquanto aguardava a chegada da equipe do Samu. “É exatamente esse tipo de conhecimento que queremos multiplicar. O Núcleo de Educação Permanente já realiza um trabalho muito importante de treinamento e capacitação dos nossos profissionais. Agora, com o Samuzinho, esse conhecimento ganha um rosto e chega também às nossas crianças, às escolas e à comunidade”, explicou.

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O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, explica que o trabalho do NEP está estruturado em três frentes: ensino, pesquisa e extensão. “Na área de ensino, as capacitações ocorrem diretamente nas bases do Samu e também integram profissionais de municípios da região. Já a extensão amplia essa atuação para além dos profissionais de saúde, levando conhecimentos básicos de primeiros socorros e atendimento inicial de emergências para a população, onde está incluído o Samuzinho. Nem sempre existe um profissional de saúde ao lado de uma pessoa no momento em que uma emergência acontece. Por isso, precisamos que a população tenha pelo menos conhecimentos básicos para reconhecer uma situação grave, pedir ajuda corretamente e, quando for possível e seguro, iniciar os primeiros cuidados até a chegada do Samu”, destaca o secretário.

Ele frisa que o Projeto Samuzinho também atende à Lei Federal nº 13.722/2018, a Lei Lucas, que a partir de um caso fatal, tornou obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil em todo o Brasil. “Apucarana já teve o melhor Samu do país e estamos trabalhando para voltarmos a termos este reconhecimento”, diz o secretário.

Entre as ações já realizadas estão treinamentos com empresas e instituições como a Guarda Civil Municipal e servidores da Companhia Paranaense de Energia Elétrica (Copel). “Já tivemos experiências muito positivas e começamos a perceber que esse conhecimento realmente chega à população e passa a fazer diferença durante os atendimentos”, finaliza o Dr. Guilherme de Paula.

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O coordenador de Educação Permanente do SAMU, médico Caio Cabral, explica que o (NEP) foi estruturado para garantir que a capacitação dos profissionais seja contínua e esteja diretamente ligada às necessidades identificadas no atendimento. “A Educação Permanente é justamente esse processo de treinamento contínuo. Todos os meses trabalhamos um tema que identificamos como importante para a equipe, realizando capacitações nas bases Samu Regional Centro Norte (Apucarana, Arapongas, Jandaia do Sul e Faxinal) e buscando que os profissionais estejam preparados para atuar de maneira padronizada e segura diante das diferentes situações encontradas no atendimento”, explicou.

Outra frente considerada estratégica, explica o Dr. Caio, é a capacitação de profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s). “São equipes que estão na ponta e muitas vezes podem ser as primeiras a receber um paciente em uma situação de emergência. Quanto mais treinada estiver essa equipe, maior a possibilidade de iniciar rapidamente as condutas necessárias enquanto o suporte especializado está a caminho. Tendo o cidadão treinado, a equipe da UBS treinada e a nossa equipe do SAMU preparada para dar continuidade ao atendimento, quando cada elo dessa cadeia sabe o que fazer, conseguimos reduzir o tempo de resposta e aumentar a segurança do paciente. É esse o grande propósito da Educação Permanente: preparar cada vez melhor todos os envolvidos para que, quando uma emergência acontecer, a resposta seja a melhor possível”, concluiu o coordenador.

Presenças – Entre as autoridades presentes no lançamento oficial do Projeto Samuzinho estiveram o vice-prefeito Marcos da Vila Reis, o coordenador Regulação Médica do Samu de Apucarana, Dr. Hugo Leonardo Gnecco, o coordenador de enfermagem do Samu, enfermeiro Miquéias Romagnolo, os vereadores Sidnei da Levelimp e Pablo da Segurança, e secretários municipais.