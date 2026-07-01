Projeto Renascer anuncia mudança de endereço em Apucarana; veja onde

A organização oferece acolhimento domiciliar e apoio a homens dependentes químicos e pessoas com HIV; saiba mais

O Projeto Renascer comunicou a mudança definitiva de sua sede em Apucarana (PR). A partir de agora, a entidade passa a atender na Rua Coronel Luiz José dos Santos, nº 230, no centro da cidade.

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Em comunicado, a instituição informou que a alteração já está em vigor e orienta que usuários, familiares e parceiros procurem o novo endereço para atendimentos e demais serviços oferecidos pela entidade.



O Projeto Renascer disponibiliza os telefones (43) 3033-6881, (43) 3422-2865 e o WhatsApp (43) 99134-2157 para informações e esclarecimentos sobre a mudança.

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Fundado em 2001, o Projeto Renascer é uma organização sem fins lucrativos que atua em Apucarana no acolhimento de pessoas adultas do sexo masculino com dependência de álcool e outras drogas. A entidade oferece atendimento em comunidade terapêutica, acompanhamento psicossocial e atividades voltadas à recuperação e à reinserção social.



A organização oferece acolhimento domiciliar e apoio a homens adultos usuários de substâncias psicoativas, incluindo pessoas vivendo com HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O trabalho da entidade tem como objetivo promover a reintegração familiar e a autonomia dos acolhidos.

Foto: Google Street View Foto: Google Street View

Além do trabalho de acolhimento, o Projeto Renascer desenvolve ações de assistência social e atua em parceria com órgãos públicos e instituições da região, oferecendo suporte a pessoas em situação de vulnerabilidade e dependência química. A entidade é reconhecida como comunidade terapêutica pelo Governo do Paraná.



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