Estudantes do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Sesi apresentam o Greendiesel na XV Ficiências 2026, em Foz do Iguaçu, que reúne projetos de 3 países

Duas estudantes do Colégio Sesi de Apucarana estão representando o município na XV Feira de Inovação das Ciências e Engenharias (Ficiências 2026), em Foz do Iguaçu, com um projeto que propõe transformar óleo usado em diesel biodegradável. A iniciativa Greendiesel, desenvolvida por Maria Clara Izidorio Campos e Maisa Vitória Dias Plath, alunas do 1º ano do Ensino Médio, participa da etapa presencial do evento, que começou na quarta-feira (25) e segue até sexta-feira (27).

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A Ficiências é considerada a maior feira internacional de inovação em Ciências e Engenharias do Paraná e reúne estudantes, professores e pesquisadores do Brasil, Paraguai e Argentina. Promovido pelo Itaipu Parquetec, com apoio da Itaipu Binacional e universidades parceiras, o evento busca incentivar a pesquisa científica, a inovação e o desenvolvimento de soluções para desafios da sociedade.

Para Maisa, participar da feira representa uma oportunidade de aprendizado e de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano. “É uma grande alegria poder representar Apucarana em uma feira de nível internacional, apresentando nosso projeto e compartilhando todo o esforço e dedicação que tivemos ao longo dessa caminhada”, afirmou.

A estudante também destacou a possibilidade de conhecer iniciativas de outros participantes e ampliar os conhecimentos. “Estar aqui, em Foz do Iguaçu, conhecendo projetos de diferentes lugares, trocando experiências e aprendendo com tantas pessoas, é uma oportunidade que levarei para a vida toda”.

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Maria Clara também ressaltou a importância de participar de uma feira internacional e acompanhar a evolução do projeto, desenvolvido neste ano. “Ver tudo o que construímos chegar tão longe é motivo de muito orgulho e gratidão. Estar na maior feira internacional de ciências e tecnologia do Paraná, apresentando nosso projeto, é uma experiência que vamos levar pra vida”, relatou.

A estudante afirmou que esta é a terceira feira de ciências de que participa e destacou o incentivo recebido pelo Colégio Sesi e a parceria com Maisa durante o desenvolvimento da pesquisa.

A programação da Ficiências inclui exposição e avaliação de projetos por especialistas vinculados a instituições de ensino superior, entre elas a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). A feira também prevê premiações de até R$ 8 mil, além de troféus, medalhas e reconhecimento técnico em diferentes áreas do conhecimento.

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Segundo a pedagoga do Colégio Sesi, Sonia Pereira, a Ficiências é um evento técnico-científico-cultural voltado a estudantes e professores da Educação Básica, com inscrições gratuitas, que busca ampliar o acesso à cultura científica e incentivar a produção de conhecimento e tecnologia.

A modalidade FIciências Jovem, da qual as estudantes participam, reúne projetos de pesquisa desenvolvidos por alunos do Ensino Médio e da educação profissional técnica de nível médio. A proposta da feira é estimular o interesse pela investigação científica, promover a troca de experiências entre estudantes de diferentes países e aproximar a ciência da sociedade.





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