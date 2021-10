Da Redação

Projeto que permite instalação de bebedouros é aprovado

O vereador Luciano Facchiano teve o projeto que cria o Programa “Agua é Vida” aprovado em redação final, nesta semana pela Câmara Municipal de Apucarana.

Aguardando a sanção do prefeito Junior da Femac, o vereador explica que o programa tem como objetivo a instalação de bebedouros com água potável para consumo gratuito da população e seus animais de estimação, em Praças Públicas utilizadas pela população para atividades físicas e de lazer, Bosques Públicos também utilizados pela população para as mesmas atividades e em outros locais similares.

“Em Apucarana, grande parte da população usa esses locais para práticas de atividades físicas, a título de exemplo temos as Academias ao Ar Livre. Também utilizam para o lazer em família. Temos crianças que utilizam os parquinhos infantis recentemente instalados. A água é o bem mais precioso da humanidade. A água potável é essencial e primordial à saúde de todos – pessoas e animais”, justifica o Facchiano.

O vereador destaca que atitude como essa se faz cada vez mais necessária nas cidades. “Estamos garantindo saúde pública fornecendo água potável para o consumo gratuito da população, estimulando assim a hidratação, prevenção da saúde de todos e, até economia, uma vez que teremos menos custos com hospitais e pronto socorro frente a casos de desidratações, doenças renais, entre outras relacionadas a falta de água no organismo”, completa.

COMO SERÁ

Segundo Facchiano, os bebedouros irão fornecer água potável em condições de higiene e uso e serão instalados em locais visíveis, sinalizados e de fácil acesso. “Adianto que a instalação dos bebedouros será feita fora de dependências sanitárias. Também reforço que já tive uma conversa com o Executivo sobre esse projeto que poderá firmar convênios com entidades e empresas privadas e públicas, visando a instalação dos bebedouros. O Executivo Municipal fará, ainda, estudos e levantamentos para determinar os locais adequados para instalação”, anunciou o vereador autor da lei. A lei entra em vigor na data da sua publicação.