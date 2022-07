Projeto leva sessão mensal de cinema as mulheres de Apucarana

Da Redação

Praça Céu, em Apucarana

Uma parceria da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf) e da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Campus de Apucarana, vai levar mensalmente, no auditório da Praça CEU, sessões de cinema voltadas ao público feminino apucaranense. O primeiro filme, “As mulheres do 6º andar”, será apresentado nesta quinta-feira (28), às 14 horas.

A sessão desta quinta tem como convidadas especiais as integrantes da Rede de Mulheres Solidárias da Semaf, mas também é aberto para a comunidade em geral. A iniciativa faz parte do projeto de extensão do Programa CINEPOP, Cinema como Experiência de Lazer Popular e Inclusão Social, da Unespar/Apucarana.

O objetivo é promover encontros mensais de cinema apresentando filmes e documentários na Praça CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), localizado na Avenida Central do Paraná, 1420, Jardim América.

A busca da UNESPAR para desenvolver o projeto em parceria com a Secretaria da Mulher apresenta como justificativa “a grande repercussão dos inúmeros projetos abraçados por esta secretaria municipal e de sua credibilidade perante a comunidade feminina da cidade de Apucarana.”

“O projeto defende a ideia de que a experiência do cinema seja utilizada como atividade cultural de lazer, proporcionando qualidade de vida, desenvolvimento social, humano e intelectual. É voltado especialmente para mulheres, mostrando as muitas possibilidades de atuação na vida cotidiana através do que é reproduzido na tela”, afirma a professora de Turismo e Negócios da Unespar, Sonia Maria Carrasco Guilen.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

