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APUCARANA

Projeto "Ler é uma Festa!" completa um ano e ganha espaço mensal na Tribuna do Norte

Criada pela professora Miriam Hilário, a proposta levará desafios literários e atividades educativas às páginas da Tribuna do Norte

Escrito por Lis Kato
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Projeto
Autor Foto: Arquivo pessoal

O projeto “Ler é uma Festa!”, idealizado pela professora Miriam Hilário em Apucarana, completa um ano de atividades com uma nova etapa de expansão na região. A iniciativa firmou uma parceria com o jornal Tribuna do Norte para publicar mensalmente, no caderno B da edição impressa, um espaço dedicado a atividades educativas, desafios literários e conteúdos interativos voltados ao incentivo à leitura para públicos de todas as idades e suas famílias.

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A proposta nasceu da experiência de Miriam como docente na rede municipal de ensino, ao trabalhar com turmas do 2.º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Mateus Leme. O objetivo principal era aproximar as crianças do universo dos livros de maneira leve, estimulando a imaginação e a interpretação de texto para além das obrigações escolares. “Eu queria que as crianças compreendessem que ler não deve ser apenas uma obrigação escolar, mas uma experiência significativa, capaz de despertar a curiosidade, ampliar o vocabulário, desenvolver a interpretação e contribuir para a formação de cidadãos mais críticos, criativos e participativos”, explica a professora.

Ao longo do primeiro ano, o projeto incorporou gibis, revistas, jornais e brincadeiras educativas às atividades. Também promoveu piqueniques literários, campanhas de doação de livros e criou o Jornal Ler é uma Festa!, publicação infantil com cerca de 1,5 mil exemplares distribuídos mensalmente na região.

O crescimento da iniciativa deu origem à Rede Biblioclub, que reúne leitores de diferentes idades em clubes de leitura, encontros presenciais e virtuais e ações de incentivo à literatura. “A rede passou a acolher diferentes públicos, com clubes voltados para crianças, adolescentes, adultos, pessoas com 60 anos ou mais, professores, pais, mulheres e voluntários”, explica a idealizadora.

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A rede também promove debates sobre temas como inclusão, diversidade, meio ambiente e tecnologia, ampliando a proposta inicial de estimular a leitura e aproximar gerações.


Projeto
AutorFoto: Arquivo pessoal

A nova colaboração com a Tribuna do Norte passa a integrar o cronograma oficial da iniciativa, levando aos leitores do impresso exercícios de interpretação e propostas pedagógicas para serem realizadas individualmente ou em família. Para a educadora, a presença nos jornais reforça o compromisso de aproximar diferentes gerações do universo literário e formar indivíduos conscientes. “Nosso objetivo não é apenas formar leitores, mas formar pessoas capazes de transformar conhecimento em atitudes e fazer a diferença na vida dos outros”, afirma Miriam Hilário.

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AutorFoto: Arquivo pessoal


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