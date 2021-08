Da Redação

Projeto inédito será lançado para alunos do ensino médio

Encabeçado pelo CONECTA, ACIA E SEBRAE, o projeto “Conexão Jovem” será lançado para alunos do ensino médio de Apucarana, com intuito de despertar empreendedorismo e inovação nos estudantes.

O lançamento oficial será no dia 14 de agosto. O coordenador do Conecta, Tiago Ribeiro, explica que os alunos do EJA e aqueles que fazem cursos técnicos também podem se inscrever. “O programa será desenvolvido baseado na metodologia do Startup Garage do Sebrae. Serão jornadas de conhecimento, divididos em cinco encontros”, explica Ribeiro.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, ressalta que tudo isto só possível graças ao apoio do Núcleo Regional de Ensino. “Esperamos o novo Chefe do NRE assumir. E com o apoio do professor Vladimir Barbosa, conseguimos a liberação para divulgar e aplicar o Conexão Jovem nas escolas da rede estadual de ensino”, frisa Faganello.

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, reforça que o Conexão Jovem é um projeto inédito na região. “Estamos levando uma metodologia consagrada, que é muito usada com o público universitário e empresários.

Agora vamos estimular as ideias e o espirito inovador ainda na base. Quando os estudantes ainda estão pensando qual caminho seguir profissionalmente. O Sebrae, Conecta e ACIA entende que este trabalho será diferenciado e deve colher ótimos resultados a médio prazo em Apucarana”, conclui Cunha.

Para participar da palestra será necessário a inscrição pelo link https://forms.gle/5a2y1Ct4GswRXYY5A