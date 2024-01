Projeto Fazendo Arte realiza exposição no Cine Fênix

A exposição contará com telas criadas por adolescentes do C.A.S.A

A agenda cultural de 2024 de Apucarana começa já nesta terça-feira (02/01) com a exposição do Projeto Fazendo Arte. O evento começa nesta data e prossegue até o dia 19, no hall de entrada do Cine Teatro Fênix.

A exposição contará com telas criadas por adolescentes do Centro de Apoio Social ao Adolescente (C.A.S.A.). De acordo com Altair Ferreira Ribeiro, presidente da entidade, os adolescentes atendidos participam da Oficina de Artes, que acontece às terças e quintas.

Ribeiro afirma que a exposição é uma oportunidade para que eles possam mostrar os seus trabalhos. “A proposta do Projeto Fazendo Arte é despertar a criação, através do contato com a pintura, motivando os adolescentes a se expressarem culturalmente”, frisa o presidente da entidade.

Ribeiro destaca o apoio recebido pela gestão do prefeito Junior da Femac, especialmente da Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), através da secretária Maria Agar e da superintendente da pasta, Andreia Rinaldo.

