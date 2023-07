Projeto de lei estipula horários de som em bares; saiba quais

A Câmara Municipal de Apucarana terá uma uma sessão extraordinária na manhã desta terça-feira (11), convocada pelo presidente Luciano Molina (PL), em que um projeto de lei que repercutiu recentemente estará na ordem do dia.

O projeto de lei, de autoria dos vereadores Tiago Cordeiro (MDB) e Rodrigo Liévore Recife (União), regulamenta a execução de música ao vivo ou por qualquer sistema de ampliação sonora em bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias, cantinas, danceterias, pubs e similares, no município.

O projeto estipula que entre domingos e terças-feiras, os estabelecimentos comerciais abertos ou fechados estão liberados para o funcionamento do som até as 22h. Às quartas e quintas, o horário limite permite até as 23h. Já nas sextas, sábados e vésperas de feriados, até as 0h.

Ainda de acordo com o projeto, o prazo máximo para a execução da música ao vivo é de quatro horas de duração, exceto em caso de eventos específicos com autorização a ser expedida pelo Poder Executivo.

Som não é a única reclamação

O assuntou foi discutido durante uma audiência pública no último dia 28. Os vereadores autores do projeto também realizaram reuniões com representantes de empresários e de moradores, que foram ouvidos direta e indiretamente na questão.



Na audiência pública, além do som alto, moradores da Rua Gastronômica, como ficou conhecida por lei a Rua Oswaldo Cruz - projeto de autoria dos mesmos vereadores -, também relataram outros problemas com a presença de bares e restaurantes. Eles citam a prática de sexo por frequentadores desses estabelecimentos em frente às residências, além do uso de portões e muros das casas para as necessidades fisiológicas.

Por que a limitação de horários?

De acordo com a exposição de motivos apresentada pelos vereadores, o município de Apucarana se desenvolveu muito nos últimos anos, com investimentos nas mais diversas áreas, especialmente na de entretenimento, onde são comuns os sistemas de ampliação de som para atrair o público consumidor. “Essa frequência de som espalhados pela cidade, acaba entrando muitas vezes em conflito com moradores locais que se sentem incomodados com o "barulho" gerado pelos sistemas de ampliação de som”, argumentam os autores da proposta, que justificam a necessidade “de se discutir o assunto e encontrar um equilíbrio, que que empreendedores possam trabalhar oferecendo esse serviço e moradores possam ter a garantia de um horário estipulado para que isso aconteça”.

Os autores lembram, também, que a legislação que trata do assunto em Apucarana tornou-se desatualizada com o tempo, obrigando um amplo debate para um novo entendimento sobre o tema. “A proposta do projeto de lei é justamente encontrar esse equilíbrio propondo horários previamente estabelecidos para a execução de música ao vivo ou mecânica, nos moldes de cidades como Maringá, por exemplo”, argumentam os vereadores no documento enviado à Câmara.

Clique aqui e confira o projeto de lei:

Ordem do dia

A ordem do dia completa, com os links de acesso para cada um dos projetos protocolados, será publicada na manhã desta terça-feira (11), Os Projetos são são digitalizados e ficam disponíveis no sistema, para consulta, após tramitarem pelas comissões da Câmara.

