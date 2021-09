Da Redação

Projeto de casas da Cohapar em Caixa de São Pedro é retomado

Na agenda cumprida neste inicio de semana em Curitiba, o prefeito Junior da Femac voltou a tratar da construção de um conjunto de 40 casas pela Companhia Paranaense de Habitação (Cohapar), no Distrito de Caixa de São Pedro, em Apucarana. O assunto foi retomado com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, nesta terça-feira (28).

“Demos mais um passo importante na preparação dos documentos para a construção das casas. A prefeitura de Apucarana fará o asfalto, galerias e iluminação pública. E o Governo do Estado, por meio da Cohapar, fará as casas”, informou o prefeito, acrescentando que o diálogo com Lange foi muito produtivo.

De acordo com Junior da Femac, além das casas, a prefeitura disponibilizará terrenos para empresas expandirem suas atividades na Caixa de São Pedro. “Tenho um carinho especial pela querida Caixa de São Pedro, onde meu bisavô Luis Toschi, avô da minha mãe, foi o primeiro a chegar. A Caixa de São Pedro está no meu coração. Ajudamos na instalação do mercado lá, que já está funcionando há algumas semanas. E agora, as casas estão perto de se tornar realidade”, comentou o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Francylei de Godoi “Poim”, diz que junto com o prefeito Junior da Femac, e o secretário Beto Preto, vem lutando há alguns anos por este projeto habitacional. “Esperamos, em breve, poder dar início na construção destas 40 casas”, assinalou Poim.

O Município desapropriou área de um alqueire, junto à PR-444 (Apucarana-Mandaguari), onde deverá iniciar as obras de abertura de ruas. Neste mesmo terreno, o Município reservará cerca de 8 mil metros quadrados que deverão ser destinados do Programa de Desenvolvimento Econômico de Apucarana (Prodea).