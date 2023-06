Projeto da PM de Apucarana é finalista de prêmio nacional; saiba mais

O 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) de Apucarana está entre os 10 finalistas do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação. Concedido pela Câmara dos Deputados, o prêmio reconhece ações que se destacam na promoção da educação no Brasil e a corporação concorre pelo projeto Cão Amigo.

O programa da PM, implantado no ano passado, tem como diferencial o cão Deepy, um cachorro da raça pastor australiano, que foi treinado para prestar apoio emocional e terapia ocupacional com as crianças das Apaes em toda a área de atuação do batalhão, além de atuar em escolas da redes pública e privada de ensino.

Recentemente, o Canil do 10º BPM adquiriu mais um animal da raça destinado ao projeto, que é bastante popular nas escolas da região. A tutora de Deppy é a cabo PM Geise Eli Sorci Barbosa, que é pedagoga e tem formação específica para o trabalho com crianças com necessidades especiais.

O programa do Batalhão foi indicado ao prêmio Darcy Ribeiro de Educação pelo Deputado Federal Diego Garcia e, segundo o 10º BPM foi o mais votado na primeira fase. A próxima votação(final) ocorrerá no dia 09 de agosto, onde serão conhecidos os três ganhadores. A cerimônia de outorga do Prêmio está marcada para 24 de outubro.

