'Projeto Cão Amigo' reforça terapia fonoaudiológica na saúde municipal

Visita do “Projeto Cão Amigo” do 10º Batalhão da Polícia Militar

As crianças que fazem acompanhamento fonoaudiológico no Centro de Especialidades Médicas da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana receberam nesta quarta-feira (5) a visita do “Projeto Cão Amigo” do 10º Batalhão da Polícia Militar. Os cachorros Deppy e Luke, acompanhados das suas tutoras Cabo Geisi Eli Sorci e Soldado Gisele Cerutti Borges, fizeram o diferencial no dia de terapia fonoaudiológica de pacientes com idade entre 1 ano e 10 anos.

continua após publicidade

“A terapia com pistas psicomotoras usadas regularmente para estimular a linguagem hoje foi complementa com estímulos no desenvolvimento motor pela interação com os animais. Atendemos cerca de 40 crianças com múltiplas deficiências e atraso na fala e o Projeto Cão Amigo de terapia assistida por animais trará grande contribuição para evolução clínica e emocional de nossos pacientes”, afirma a fonoaudióloga da AMS, Amanda Gabriela da Silva, especialista em fonoaudiologia neurofuncional e doenças raras.

-LEIA MAIS: Rafael Hidalgo será atração na solenidade de abertura dos JUP's

continua após publicidade

De acordo diretora do Departamento de Especialidades Médicas, Rosangela Aparecida de Souza, a parceria com o Projeto Cão Amigo “é uma iniciativa que vamos continuar ofertando aos pacientes que recebem atendimento fonoaudiológico. A interação das crianças com os cães foi excelente se tornando um importante complemento à terapia recebida regulamente. Vamos alcançar uma evolução clínica e social nos quadros de nossos pequenos pacientes”, avalia Rosangela.

O prefeito Junior da Femac destacou que a parceria da prefeitura com o Projeto Cão Amigo já é uma experiência de sucesso na rede municipal de ensino, estimulando o contato social, conversação, desenvolvimento da autoestima, empatia e confiança de alunos. “Agora é a área da saúde que está se beneficiando da terapia assistida por cães, trazendo diversos benefícios às crianças que necessitam do nosso serviço de fonoaudiologia”, afirma o prefeito.

Os cães Deppy e Luke são da raça pastor-australiano (Australian Shepperd). O primeiro completou um ano recentemente e o segundo tem apenas cinco meses de vida. “Os animais desta raça são extremamente dóceis e latem muito pouco, por isso, são ideais para o trabalho com as crianças”, afirmou Cabo Geisi.

Siga o TNOnline no Google News