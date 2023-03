Projeto cão amigo de Apucarana atende APAEs e alunos da rede municipal

Da Redação

Após seis meses sendo desenvolvido, o Projeto “Cão Amigo” conquistou ainda mais admiradores e ganhou um reforço: Um novo cão, chamado carinhosamente de Luck, que chegou no mês passado no 10º Batalhão de Polícia Militar de Apucarana.

O projeto trabalha com cães da raça Australian Shepherd em atividades de terapia assistida junto aos profissionais das APAEs dos municípios que compõem o 10º BPM.

Além das Apaes, o batalhão firmou em 2023 uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Apucarana para estender o atendimento aos alunos da rede municipal de ensino.



De acordo com o 10º BPM, o projeto visa o bem-estar de crianças com necessidades especiais e sua evolução. Uma equipe de Operações com Cães, trabalha com um cronograma previamente estabelecido, onde desloca com os cães até a APAE a ser atendida.

O cão é utilizado no trabalho de terapia sob a supervisão dos policiais militares e dos profissionais da referida Instituição. O animal instiga a percepção sensorial, cognitiva, físico-motora e afetiva das crianças através do contato direto.

De acordo com os profissionais das APAEs, ao longo das sessões, houve uma notável evolução no desenvolvimento das crianças.

