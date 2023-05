Projeto autoriza criação da Secretaria de Segurança em Apucarana

Da Redação

A proposta é de autoria dos vereadores Mauro e Tiago

A Câmara de Apucarana vota na sessão ordinária da próxima terça-feira (2) projeto de lei que autoriza a Prefeitura a criar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, a Patrulha Escolar Municipal e a Ronda Ostensiva Municipal (Romu). A proposta é de autoria dos vereadores Mauro Bertoli (União) e Tiago Cordeiro (MDB).

Mauro Bertoli explica que a preocupação com a segurança das crianças nas escolas e creches -com os casos recentes de violência registrados em outros estados - reforçou a necessidade de ampliar o número de guardas municipais e também de dotar o município de uma secretaria específica para tratar da área.

“O município já é responsável pelo trânsito e também pela segurança dos prédios públicos. Com a criação da Patrulha Escolar e da Romu, a Guarda Municipal precisará ser ampliada. Assim, nada mais correto do que ter uma estrutura própria de segurança pública no município”, assinala o vereador.

Tiago Cordeiro acrescenta que a secretaria é importante para organizar as ações. “Atualmente, a Guarda Municipal é vinculada ao gabinete, enquanto o trânsito está sob responsabilidade do Iddeplan (Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana). Com a criação da secretaria, essa pasta centralizará a gestão, permitindo uma maior eficiência na coordenação das atividades e uma atuação mais eficaz”, afirma.

O vereador assinala que Apucarana tem cerca de 140 mil habitantes e, embora a segurança seja responsabilidade do Estado, é fundamental que também mantenha uma estrutura municipal para melhorar a segurança.

“O município vem crescendo a cada ano e, com isso, aumentam também os problemas envolvendo a segurança. É preciso dar uma resposta à população”, diz.

Com a criação da secretaria, afirma Tiago Cordeiro, o município terá maior autonomia para discutir a ampliação da atuação da GCM, hoje mais focada na proteção de prédios municipais.

A criação da Romu, segundo ele, abre caminho para uma atuação mais ostensiva, de apoio à Polícia Militar (PM). “Eu defendo, inclusive, uma guarda armada. A criação da secretaria é um passo para discutir mudanças”, completa o vereador.

