Projeto arquitetônico do Hospital de Apucarana é concluído

Nesta segunda-feira (9), o Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan) apresentou o projeto arquitetônico do Hospital de Apucarana (H.A.). A nova unidade hospitalar será estruturada nas instalações do prédio onde atualmente funciona a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e que no passado já foi um hospital (São José).

Aprovadas pela comissão especial que acompanha a iniciativa de construção, as 15 pranchas receberam rubrica do prefeito Júnior da Femac. “Mais um avanço importante rumo ao início das obras. O projeto arquitetônico é fundamental para o embasamento dos projetos complementares – prevenção de incêndio, elétrico e hidráulico, entre outros – , que serão executados por empresas licitadas”, disse o prefeito Júnior da Femac.

Júnior salienta que as repartições da AMS que funcionam no prédio também já estão migrando gradativamente para a nova sede. “Setores como Epidemiologia, Vigilância Sanitária já estão no novo espaço e, assim que os projetos todos estejam prontos e possamos dar início à obra de construção do Hospital de Apucarana, todo o prédio já vai estar desocupado”, pontuou o prefeito, lembrando que a nova sede da AMS fica na Barra Funda em local onde até pouco tempo funcionou a Autarquia Municipal de Educação (AME). “Em poucos meses daremos ordem de serviço a esta obra tão importante e aguardada pela população. Um hospital municipal que vai auxiliar no atendimento de pacientes que aguardam cirurgias, enfim, abrindo uma nova porta hospitalar de atendimento da nossa população”, destacou Júnior da Femac.

Com área construída prevista de 4.062 metros quadrados, em uma primeira etapa o projeto do H.A. prevê 40 leitos clínicos e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Numa segunda etapa, a partir da ampliação, a projeção é de que o hospital passe a dispor de uma capacidade total de 100 leitos. Além de uma usina para produção de oxigênio, o hospital municipal de Apucarana vai dispor de um centro cirúrgico, com duas salas de cirurgia, 12 ambulatórios, refeitório para os funcionários e instalações apropriadas para atender a população. “Uma obra totalmente dentro das normas de acessibilidade, com mais de 40 vagas de estacionamento”, concluiu o prefeito Júnior da Femac. O investimento estimado em mais de R$ 10 milhões.

Participaram da reunião de apresentação do projeto arquitetônico do H.A. o presidente da comissão especial e vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, o vice-presidente da AMS, Emídio Bachiega, o secretário Municipal de Gestão Pública, Nicolai Cernescu Júnior, a arquiteta do Idepplan, Andressa Ayres de Proença, e a engenheira civil da AMS, Ana Karine Alves Vieira.