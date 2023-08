Projeto Adolescer leva dança a escolas estaduais e entidades sociais

Com o objetivo de promover a educação através da cultura e da dança, o Projeto Adolescer leva para estudantes de escolas estaduais diversos ritmos de dança. Desenvolvida em parceria com a Prefeitura de Apucarana, a iniciativa atende também entidades sociais, abrangendo atualmente cerca de 400 jovens e adolescentes.

continua após publicidade

O prefeito Junior da Femac ressalta que a iniciativa ganhou mais visibilidade a partir da 1ª Mostra Livre de Dança do Projeto Adolescer, realizada no ano passado. “Nos anos anteriores, ocorriam apresentações especialmente nos finais de ano. Porém, com a mostra, o projeto ganhou mais repercussão e visibilidade. Realizada no Cine Teatro Fênix, o evento reuniu familiares e representou uma oportunidade para os participantes se apresentarem para um grande público”, reitera Junior da Femac.

-LEIA MAIS: Centro de Saúde Animal de Apucarana tem novo telefone para contato

continua após publicidade

A secretária da Promoção Artística, Cultural e Turística da Prefeitura de Apucarana (Promatur), professora Maria Agar, informa que o Município banca os custos da contratação dos professores através do projeto. “Nas escolas estaduais, por exemplo, é feita a divulgação e a participação dos estudantes é voluntária. É uma oportunidade para eles aprenderem os mais diversos ritmos, como hip hop, jazz, dança moderna, balllet clássico, danças urbanas, ritmos brasileiros, dança folclórica e dança do ventre”, cita Maria Agar.

O projeto, que é coordenado pela professora Edilaine Nascimento, também chega a outros locais como Centro Para o Resgate a Vida Esperança (Cepes), Lar Sagrada Família e Casa do Dodô. “Nestes locais, a gente desenvolve um trabalho diferenciado que, além da expressão corporal e dos ritmos, envolve brincadeiras e atividades de educação física”, afirma Edilaine, acrescentando que após o período da pandemia a intenção é neste ano retomar o projeto junto aos alunos da Apae.

As aulas de dança normalmente acontecem duas vezes por semana e, cada sessão, têm duração que varia entre uma e duas horas. “Utilizamos os espaços disponíveis nos locais e, caso não haja uma estrutura adequada, em casos pontuais os alunos são transportados de ônibus e as aulas acontecem no Cine Teatro Fênix”, completa Edilaine.

Siga o TNOnline no Google News