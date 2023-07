Programas de Residência em Saúde de Apucarana promovem encontro

Os Programas de Residência em Saúde da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, com a participação do Programa Saúde na Escola (PSE), realizou nesta quinta-feira um encontro integrativo com alunos do ensino médio do Colégio Estadual Santos Dumont.

Tendo como tema “Saúde da População Negra – a interface da saúde e o contexto sócio, histórico e cultural”, o evento contou com parcerias dos movimentos sociais Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde (ANEPS), Diversidade – Cultura Plural, Mulheres Negras de Apucarana, e Batalha dos Tubarões.

Na programação do encontro foram realizadas três palestras: Adevanir Pinheiro, com doutorado em Ciências Sociais, abordou a “Trajetória histórico-cultural da população negra e contexto de exclusão e de opressão”. A psicóloga Mara Prates falou sobre o tema “Saúde mental da população negra: uma perspectiva não institucional”. Já fala do poeta e ativista da pauta racial, Henrique Nogueira foi sobre o “Cuidado em saúde e expressão cultural da população negra”.

Citando que dados estatísticos do IBGE (2022) registram que a população auto-declarada negra (pretos e pardos) no Brasil, ultrapassa 55% dos habitantes do país, a tutora-docente nos Programas de Residência em Saúde da AMS, cirurgiã dentista Adriana Palu, destaca que parte significativa dessa população, apresenta condições de alta vulnerabilidade social e econômica. “Devido a não inclusão à cidadania após a abolição, foram mantidos à margem da sociedade, sem emprego, moradia, educação, acesso à saúde entre outros direitos fundamentais. Soma-se a isso o sofrimento provocado pelo racismo institucional, o que dificulta ainda mais o acesso a serviços de saúde de forma qualificada”, afirma Adriana.

Além dos alunos do Colégio Santos Dumont, o público do evento foi formado por profissionais residentes da AMS e convidados.

