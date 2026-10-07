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"OUTUBRO DA VITALIDADE"

Programação movimenta idosos de Apucarana com passeio, cultura e baile

Iniciativa da prefeitura busca adaptar políticas públicas ao envelhecimento populacional

Escrito por Da Redação
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Programação movimenta idosos de Apucarana com passeio, cultura e baile
Autor As atividades começam pela manhã com um passeio turístico voltado aos idosos atendidos - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A população idosa de Apucarana tem uma quarta-feira (7) com agenda cheia de atividades proporcionadas pelo "Outubro da Vitalidade". Com o objetivo de promover convivência, cultura, lazer e integração, a prefeitura organizou uma programação intensa que se estende da manhã à noite, englobando turismo urbano, resgate de memórias e dança. A iniciativa busca criar oportunidades para que o público da terceira idade mantenha o corpo e a mente ativos.

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As atividades começaram pela manhã com um passeio turístico voltado aos idosos atendidos pelo Centro Dia da Pessoa Idosa. O roteiro inclui visitas a cinco importantes espaços de lazer e contemplação do município, passando pelos parques Jaboti, da Raposa, da Redenção, da Bíblia (no Biguaçu) e Santo Expedito. No período da tarde, das 14 às 16 horas, a programação se transfere para o Salão Social do Sesc Apucarana, que recebe o evento gratuito "Meu Olhar Caipira".

Conduzida por Rodrigo Parra Basso, a atração utiliza bate-papo e contação de causos com humor para resgatar tradições rurais e histórias do campo. Para encerrar o dia, o Clube 28 de Janeiro sedia, das 19 às 22 horas, o tradicional Baile da Vitalidade, destacado pela diretora municipal de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa, Jéssica Mantovani, como um dos momentos mais aguardados pelos participantes.

O prefeito Rodolfo Mota ressalta que a oferta dessas atividades reflete a necessidade de o poder público acompanhar a nova realidade demográfica de envelhecimento da população. Ele enfatiza que, para além da manutenção dos serviços essenciais de proteção e assistência social, o município deve garantir opções de lazer e cultura que permitam aos idosos continuar presentes e participativos na dinâmica da cidade.

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O calendário do "Outubro da Vitalidade" seguirá nas próximas semanas com outras atrações de destaque. No dia 15, o Cine Teatro Fênix receberá o Concurso Miss e Mister Longevidade. Já nos dias 20 e 21, o grupo participará de uma viagem de lazer a um parque aquático na cidade de Pitangueiras, enquanto o encerramento oficial do mês comemorativo ocorrerá com uma caminhada no Lago Jaboti, agendada para o dia 27. Paralelamente, o Sesc Apucarana mantém uma agenda complementar contínua, que inclui a "Gincana da Integração e Movimento" marcada para a tarde desta quinta-feira (8), além de sessões de cinema, oficinas de desenho e música, e passeios regionais.

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CULTURA idosos Integração LAZER SAÚDE Turismo Urbano
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