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MÊS DAS CRIANÇAS

Programação do 2º Apuca Kids leva 24 atividades gratuitas aos bairros de Apucarana

Agenda inclui sessões de cinema nas praças, a estrutura itinerante da Rua da Alegria e concertos musicais para democratizar o acesso ao lazer infantil

Escrito por Da Redação
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Programação do 2º Apuca Kids leva 24 atividades gratuitas aos bairros de Apucarana
Autor Nesta semana, o destaque fica por conta do Cinema na Praça - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A cidade de Apucarana segue com uma intensa agenda de atividades infantis gratuitas durante o mês de outubro por meio da segunda edição do Apuca Kids. O projeto foi estruturado com 24 eventos espalhados por dez diferentes regiões do município, incluindo o Distrito de Caixa de São Pedro, com o objetivo de descentralizar as ações e levar cultura, lazer e diversão diretamente para as comunidades onde as famílias residem. A iniciativa ocorre de forma paralela à programação do Outubro da Vitalidade, direcionado aos idosos, consolidando a ocupação dos espaços públicos por diversas faixas etárias ao longo do mês.

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Nesta semana, o destaque fica por conta do Cinema na Praça, que promove exibições gratuitas com distribuição de pipoca na Praça CEU, localizada no Jardim América, na tarde desta quarta-feira (7) e também na sexta-feira (9), sempre às 13h30. Uma sessão que estava programada para a noite desta quarta-feira na Vila Regina precisou ser adiada para o dia 21 de outubro devido às condições climáticas, remanejamento feito para garantir que os moradores da região não percam a oportunidade de participar. No sábado (10), a atração principal é a Rua da Alegria, que levará brinquedos infláveis, futebol de sabão, touro mecânico e distribuição de doces ao bairro Solo Sagrado, das 9 às 13 horas.

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A estratégia de levar os eventos para fora do centro da cidade visa democratizar o acesso ao lazer, conforme reforçam o prefeito Rodolfo Mota e o secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Almeida. A proposta é combinar o entretenimento nos bairros com o uso dos grandes equipamentos culturais de Apucarana, a exemplo do concerto de piano com entrada franca programado para a noite de sábado (10), às 19h30, no Cine Teatro Fênix. Nas próximas semanas, o calendário de atividades contemplará os moradores de bairros como Núcleo da Fraternidade, Adriano Correia e Interlagos, e será finalizado com a realização do 4º Capivara Fest no Parque Jaboti.

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Apuca Kids atividades infantis cinema gratuito cultura e lazer eventos comunitários October da Vitalidade
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