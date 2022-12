Programação de Natal valoriza talentos de Apucarana; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito Junior da Femac afirma que a programação foi pensada para atingir os diversos públicos

A agenda cultural natalina deste ano, elaborada pela Secretaria de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) de Apucarana, está chamando atenção pelos shows artísticos diversificados. As atrações vão desde a valorização dos talentos locais, com apresentações de artistas que integraram o DVD “Eu amo Apucarana”, passando pela diversidade afro até danças folclóricas alemãs, japonesas e gaúchas. Além de tudo isso, a programação também contempla corais de igrejas, música gospel e ainda – é claro – as tradicionais cantatas.

continua após publicidade .

O prefeito Junior da Femac afirma que a programação foi pensada para atingir os diversos públicos. “A nossa intenção é que a programação atinja as famílias. Pais, filhos, avós e também aqueles que visitam a nossa cidade. Queremos que as pessoas se encantem com tudo, com a decoração, com a arte, com as opções de presentes que o nosso comércio oferece e com toda essa atmosfera de congregação. O objetivo é que as pessoas celebrem a vida”, reitera Junior da Femac, fazendo uma referência ao lema da campanha deste ano: Natal é vida que nasce.

LEIA MAIS: Apresentações culturais abrilhantam as noites de Apucarana; confira

continua após publicidade .

Conforme Maria Agar, secretária da Promatur, muitas pessoas vão até o platô em busca de atrações específicas, porém a maioria acompanha os eventos aproveitando a sua estada na área central, seja para compras no comércio ou simplesmente a passeio para contemplar a decoração natalina. “Muitos buscam uma arte específica, com base no seu gosto pessoal, mas a maioria quer apenas aproveitar o momento, confraternizando com seus amigos e familiares”, conta Maria Agar.

De acordo com Mário Felipe, superintendente da Promatur e coordenador da programação de Natal, a agenda cultural ajuda a criar um ambiente agradável e a resgatar a magia do Natal. “Isso é proporcionado às pessoas através da arte, seja pela dança, música ou teatro. A intenção é encantar as pessoas, proporcionando a elas um momento alegre, de confraternização e uma experiência emocional diferenciada”, pontua Mário Felipe.

A secretária da Promatur afirma que os talentos locais também estão tendo o seu momento. Artistas que participaram do projeto musical “Eu Amo Apucarana” estão se apresentando no platô da Praça Rui Barbosa. “Além do concurso que selecionou 12 músicas, boa parte destes artistas estão tendo mais essa oportunidade”, assinala Maria Agar.

continua após publicidade .

A programação também abriu espaço para o Grupo de Danças Folclóricas Alemãs, de Rolândia, para o Grupo Odori de Dança da Associação Cultural e Esportiva de Apucarana (Acea) e Grupo Querência Amada (danças gaúchas). Já a diversidade cultural afro estará representada através do musical Terreiro Caboclo Pena Dourada.

Corais de igrejas e grupos gospel também se apresentarão no platô da Praça Rui Barbosa. No dia 17, a partir das 19h30, haverá o musical da Renovação Carismática Católica (RCC) da Diocese de Apucarana e, na sequência, a apresentação da Banda Teatro dos Anjos, de Londrina.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News