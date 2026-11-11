Programação da Consciência Negra reúne cultura, reflexão e homenagens em Apucarana

Um mês de atividades para valorizar a cultura afro-brasileira, combater o preconceito racial e reconhecer a contribuição da população negra para a história de Apucarana. Com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a programação da Consciência Negra começou em 6 de novembro e prossegue até dezembro. A agenda reúne apresentações culturais, palestras, celebrações religiosas, encontros comunitários e homenagens, com destaque para o feriado nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, quando a Praça CEU, no Jardim América, será palco de apresentações artísticas.

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O secretário municipal de Cultura e Turismo, Rodrigo Almeida, destaca que a programação representa também uma oportunidade de reflexão sobre a luta contra a opressão racial no Brasil e a importância de manter viva a consciência negra. Um desses momentos será a coletiva de imprensa marcada para 19 de novembro, às 9h30, na Sala das Cerejeiras do Cine Teatro Fênix. O encontro reunirá representantes de movimentos sociais e organizações envolvidas na defesa da igualdade racial.

A programação é uma iniciativa da Diversidade Cultural Plural (DCP), com o apoio de diversas entidades. A agenda teve início com uma edição do programa Diversidade no Ar, transmitido pela Rádio Água Viva, e incluiu, no último sábado (7/11), a Romaria do Povo Negro até Aparecida (SP). As próximas atividades contemplam missas afro, palestras e encontros voltados à valorização da identidade e das tradições afro-brasileiras. A iniciativa também abre espaço para manifestações religiosas e culturais que integram a formação histórica e social da população.

De acordo com o coordenador da DCP, Carlos Alberto Figueiredo, no feriado nacional de 20 de novembro a principal concentração de atividades acontecerá na Praça CEU, no Jardim América, das 14h às 21h. O público poderá acompanhar apresentações do Templo de Umbanda Caboclo Pena Dourada, da Escola de Samba Unidos da Barra Funda, do grupo de capoeira Iê Camarada, da Batalha do Tubarão e do Studio Na Quebra, além da animação do DJ Preto. A data também terá entrevistas em emissoras de rádio e um almoço comemorativo com feijoada na Associação da Prefeitura.

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Outro destaque será a palestra sobre educação das relações étnico-raciais e sua importância para a universidade, as lideranças e o mundo do trabalho, marcada para 24 de novembro, das 19h às 22h. Organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Apucarana e Região (Stivar) e pelo DCP, em parceria com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a atividade acontecerá na sede do sindicato, com emissão de certificado de participação pela universidade.

A programação reservará um momento especial para a memória de Maria do Café, uma das mais conhecidas benzedeiras e lideranças espirituais da história de Apucarana. Maria do Café, falecida em 2 de junho de 1999, receberá homenagem póstuma com a entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares, em solenidade na Câmara Municipal. Sua trajetória também é lembrada no nome da Unidade Básica de Saúde Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa.

Idealizada e realizada pelo Diversidade Cultural Plural, a programação conta com o apoio da Prefeitura, além da Pastoral Afro Diocesana, Escola de Samba Unidos da Barra Funda, Biblioclub Clube de Leitura, Festival Filhos de Chica, Núcleo Regional de Educação, Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Stivar, Templo de Umbanda Caboclo Pena Dourada e Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde.

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PROGRAMAÇÃO — CONSCIÊNCIA NEGRA 2026

* 13/11 (sexta-feira) — 20h

Programa Diversidade no Ar, com participação da psicóloga Mara Prates. Rádio Água Viva 91,9 FM.

* 15/11 (domingo) — 19h

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Missa Afro na Paróquia São Benedito, com padre José Martins.

* 16/11 (segunda-feira)

Palestra sobre a Consciência Negra no Colégio Mater Dei.

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* 18/11 (quarta-feira) — 8h30

Palestra na Agência dos Correios CDD, na Rua Nicolau Kowalski, 15, Barra Funda.

* 19/11 (quinta-feira) — 9h30

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Coletiva de imprensa com movimentos sociais e entidades. Cine Teatro Fênix, Sala das Cerejeiras.

* 20/11 (sexta-feira) — Feriado nacional

7h — Entrevista na Rádio 98 FM.

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12h — Almoço comemorativo com feijoada na Associação da Prefeitura.

14h às 21h — Apresentações culturais na Praça CEU, Jardim América.

20h — Programa Diversidade no Ar, na Rádio Água Viva 91,9 FM.

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* 22/11 (domingo) — 19h

Missa Afro na Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

* 24/11 (terça-feira) — 19h às 22h

Palestra sobre educação das relações étnico-raciais. Sede do Stivar, Travessa Carlos Krizanowski, 950, Centro.

* 26/11 (quinta-feira) — 19h

Homenagem póstuma a Maria do Café e entrega do Prêmio Zumbi dos Palmares. Câmara Municipal.

* 27/11 (sexta-feira) —20h

Programa Diversidade no Ar, com a professora Miriam Hilário. Rádio Água Viva 91,9 FM.

* 6/12 (domingo)

16h — Encontro da Pastoral Afro Diocesana, no Salão Paroquial Cristo Rei.

19h — Missa Afro na Paróquia Cristo Rei.