Programa Terra Forte distribui 2,1 mil mudas de abacate, em Apucarana

O segmento de fruticultura do Programa Municipal Terra Forte, de Apucarana, ampliou a variação de distribuição de mudas. O prefeito da cidade, Junior da Femac, entregou na manhã desta sexta-feira (23) 2,1 mil mudas de abacate para 20 produtores rurais, que agora contam com mais esse incentivo de diversificação de produção em suas terras.

Conforme explica o engenheiro agrônomo da Secretaria Municipal da Agricultura, André Maller, as mudas entregues são dos tipos margarida, fortuna e quintal. “Cada planta tem uma característica. Representam uma estratégia de comercialização já que têm diferentes épocas de produção no ano”, explica Maller.

Sempre contando com assistência técnica da Secretaria da Agricultura, cada produtor irá formar seu pomar de abacate com o objetivo de comercialização. “Sejam bem vindos nessa parceria. Além do fornecimento das mudas, vocês podem contar com orientações técnicas por parte da prefeitura. E ainda, poderão vender a produção para o município, para utilização na merenda escolar e no Programa Feira Verde. Temos certeza que cada um de vocês terá um excelente aproveitamento nesta produção. Apucarana já é o maior produtor de abacate do Paraná”, comemora Junior da Femac.

Numa forma de incentivo à agricultura familiar, além de distribuição de mudas frutíferas selecionadas de diversas variedades, a Prefeitura Municipal também disponibiliza aos produtores rurais insumos agrícolas, como fósforo e calcário, para fertilização e correção do solo.





O Programa Terra Forte

O programa Terra Forte, no segmento da fruticultura, teve início em 2014, na gestão do então prefeito Beto Preto, e continuou avançando na atual gestão agregando também o estímulo à cafeicultura. A contrapartida do auxílio municipal é sempre “paga” em produto rural. Em geral, frutas, verduras, legumes são destinados à alimentação escolar, e mais recentemente ao Feira Verde.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

