Programa social repassou quase 59 mil kits de higiene em Apucarana

Em dois anos, o Programa “De Bem Comigo” da Prefeitura de Apucarana distribuiu de forma gratuita 58.932 kits de higiene íntima feminina, beneficiando mensalmente cerca de 4,5 mil pessoas. Iniciada em novembro de 2021, a partir de uma indicação da então vereadora e atual secretária da Assistência Social, Jossuela Pirelli, a iniciativa fornece gratuitamente, a mulheres e adolescentes em idade menstrual, quatro pacotes de absorventes (com e sem abas), um sabonete em barra, um sabonete líquido e um desodorante antitranspirante.

O programa, pontua o prefeito Júnior da Femac, é uma política pública de grande impacto social desenvolvido pela Secretaria Municipal da Assistência Social com apoio da Câmara de Vereadores, através da Procuradoria da Mulher. “Não podemos admitir que pessoas ainda passem por necessidades básicas como estas, por isto já reservamos recursos no orçamento para a continuidade do programa em 2024. O “De Bem Comigo é uma iniciativa de acolhimento e de resgate da dignidade que tem amparado milhares de mulheres e tem sido referência para o Brasil”, destaca o prefeito. Segundo ele, desde o início de seu mandato como prefeito, em 2019, a mulher, junto com as crianças e os idosos, tem sido um balizador das políticas públicas da administração. “Neste período, temos aplicado todos os recursos necessários para o bem-estar, protagonismo e fortalecimento da mulher em nossa cidade”, acentuou Júnior da Femac.

Ao comentar os resultados dos dois anos do programa, a secretária Jossuela Pirelli reforçou que o “De Bem Comigo” representa as diretrizes da administração municipal, que tem o cuidado com o ser humano como prioridade. “Através do “De Bem Comigo”, a gestão do prefeito Júnior da Femac tem combatido a “pobreza menstrual”, que é o nome dado à dificuldade de acesso de pessoas que menstruam a produtos básicos para manter uma boa higiene no período da menstruação, levando qualidade de vida, cidadania e dignidade a quem mais precisa”, relata Jossuela, lembrando que a formatação do programa municipal surgiu a partir de uma reportagem no programa Fantástico, da Rede Globo de Televisão, que abordou a problemática social até então pouco debatida pelos poderes governamentais. “Então como vereadora e presidente da Procuradoria da Mulher, levei a proposta ao prefeito Júnior da Femac que encampou a causa no ato, tendo posteriormente o apoio e aprovação de todos os demais vereadores”, recordou a secretária.

Os kits são entregues mensalmente nos colégios estaduais, Centro de Atendimento à Mulher (CAM), Casa da Gestante e para mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), em situação de rua e detentas do sistema prisional.

A diretora do Colégio Estadual Cívico-Militar Tadashi Enomoto, no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, professora Daniele Cristina Hegeto de Freitas Violin, teceu elogios ao programa instituído pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Assistência Social. “Aqui no nosso colégio são contempladas no Programa De Bem Comigo em torno de 100 adolescentes. Elas amaram esta iniciativa e até destacam que, às vezes, é preciso reforçar o número de kits e sempre o pedido é atendido pela secretária Jossuela Pirelli”, afirma a professora Daniele Hegeto. Segundo ela, o programa também contribuiu para a redução de faltas de alunas nas aulas, em período menstrual.

