Programa Saúde na Escola realiza avaliação odontológica em estudantes

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Programa Saúde na Escola (PSE) realizou uma ação de Saúde Bucal

O Programa Saúde na Escola (PSE) da Prefeitura de Apucarana realizou nesta semana mais uma ação de Saúde Bucal, fazendo um levantamento das condições bucais dos alunos na Escola Municipal Madalena Coco. Equipe de profissionais do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Básica/Saúde da Família e do Departamento de Odontologia, que atuam na Unidade Básica de Saúde Osvaldo Damin (Jaboti), realizaram exames odontológicos nos estudantes com o objetivo de organizar a demanda para o atendimento clínico no SUS.

continua após publicidade .

“A Saúde Bucal é parte integrante da saúde de cada indivíduo. Está associada à capacidade mastigatória, à fonação, ao padrão respiratório, às questões de socialização, entre outros. São fatores que repercutem na vida e até mesmo no processo de aprendizagem das crianças. Por isso é preciso desenvolver ações de promoção da saúde bucal em todos os ciclos de vida”, afirma a Lucas Vechiato, cirurgião-dentista Residente.

-LEIA MAIS: Homem é agredido em posto de combustíveis de Apucarana; PM é chamada

continua após publicidade .

De acordo com o coordenador do PSE, Paulo Ourives, a maioria dos alunos apresentou boas condições de saúde bucal. “Para aqueles com necessidade de tratamento foram enviados comunicados aos responsáveis, oferecendo horário especial para o atendimento destes escolares no consultório odontológico da UBS Osvaldo Damin.

“Seguiremos com esse trabalho nas demais escolas municipais, promovendo a Saúde Bucal e a qualidade de vida de nossos escolares”, informa Ourives.

Siga o TNOnline no Google News