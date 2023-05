Programa Saúde na Escola atua em 18 colégios estaduais de Apucarana

Da Redação

Programa é realizado nos colégios estaduais em Apucarana

O Programa Saúde na Escola (PSE), desenvolvido pela prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde, tem levado ações de promoção ao bem estar físico, mental e social de alunos aos 18 colégios da rede estadual de Apucarana. Nos primeiros 5 meses deste ano a programação de atividades foi extensa e tem impactado positivamente na vida de centenas de estudantes.

O coordenador do PSE, Paulo Ourives, relaciona as ações já desenvolvidas ao longo de 2023 somente em colégios estudais, já que o programa é voltado para toda rede de educação pública, incluindo as escolas municipais. São elas:

– Verificação da situação vacinal dos alunos

– Informação e educação dos estudantes sobre a saúde sexual e reprodutiva, incluindo a prevenção de infecções sexualmente Transmissíveis (ISTs) e a gravidez precoce

– Palestras sobre Prevenção do Câncer do Colo de Útero

– Monitoramento do estado nutricional: os estudantes passam por avaliações do estado nutricional, como aferição de peso e altura, para identificar casos de sobrepeso e obesidade

-Ações de prevenção e combate às doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, aranha e escorpião

– Ações voltadas para a promoção da saúde mental dos estudantes incluindo o combate ao bullying, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais e o atendimento psicológico em todos os colégios estaduais

– Ações de Terapia Comunitária Integrativa estão sendo aplicadas aos professores por profissionais da Unidade Básica de Saúde

– O PSE incentiva a prática de atividade física entre os estudantes, como forma de prevenir a obesidade e outras doenças relacionadas ao sedentarismo

-Promoção de ações de prevenção ao uso de drogas, como palestras e atividades educativas sobre os riscos do consumo de drogas e estratégias para evitar o envolvimento com essas substâncias

– Promoção da cultura de paz e direitos humanos. O objetivo dessa ação é fomentar valores como o respeito, a tolerância, a solidariedade e a não violência entre os estudantes, além de conscientizá-los sobre seus direitos e deveres enquanto cidadãos.

OBJETIVO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

O principal objetivo do Programa Saúde na Escola (PSE), do Ministério da Saúde, é voltado a saúde e o bem-estar dos estudantes e profissionais das escolas públicas brasileiras. Visa desenvolver ações que possam contribuir para a formação integral dos alunos, atuando tanto na prevenção de doenças quanto na promoção de hábitos saudáveis e qualidade de vida.

O prefeito Junior da Femac destaca a contribuição das ações do PSE na formação dos alunos da rede pública tanto estadual como municipal. “Nas 36 escolas municipais e 24 CMEIs são realizadas todas as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde em parceria com as Autarquias municipal de Saúde e Educação”, informa o prefeito.

14 ações do PSE preconizadas pelo Ministério da Saúde:

Alimentação saudável e prevenção da obesidade Promoção da atividade física Promoção da cultura de paz e direitos humanos Prevenção das violências e dos acidentes Prevenção de doenças negligenciadas Prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas Prevenção à Covid-19 Saúde ambiental Saúde bucal Saúde auditiva Saúde ocular Saúde mental Saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST Verificação da situação vacinal

