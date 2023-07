Programa promove ações de saúde e inclusão na Apae de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana, por meio do Programa Saúde na Escola (PSE) da Autarquia Municipal de Saúde, promoveu na quarta-feira (5) ações de saúde e inclusão na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Apucarana. Residentes de Saúde da Família da UBS Antônio Sachelli, do Jardim Colonial, desenvolveram atividades recreativas durante a festa junina da escola com orientações de prevenção e promoção da saúde integral de crianças e jovens.

As atividades foram adaptadas para as necessidades individuais de cada aluno. “As Apaes têm expertise no atendimento a pessoas com deficiência, oferecendo serviços de saúde, educação, reabilitação e inclusão social. O PSE pode contribuir neste processo fornecendo orientações, capacitações e apoio técnico para as equipes escolares e de saúde, bem como promovendo ações conjuntas que visem à saúde e ao bem-estar dos alunos com deficiência”, afirma o coordenado do PSE, Paulo Ourives.

Ouvires acrescenta que a parceria entre o PSE e as Apaes é fundamental para garantir que os alunos com deficiência recebam uma atenção adequada em relação à saúde, com o intuito de promover seu desenvolvimento integral e sua inclusão na comunidade escolar. “Dessa forma, o PSE busca garantir uma abordagem inclusiva e abrangente, atendendo às necessidades específicas de cada aluno, independentemente de suas condições de saúde ou deficiências”, conclui Ourives.

