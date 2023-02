Programa Pré Aprendiz abre 345 vagas em Apucarana

Da Redação

Os cursos são gratuitos

Programa Pré Aprendiz abre inscrições para este ano de 2023, nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro, das 8 às 17 horas, no Serviço Social do Comércio (SESC) e no Centro de Qualificação Total. Serão abertas uma turma de 10 a 14 anos (Jovem Cidadão) e duas turmas do Pré Aprendiz, na faixa etária de 14 a 18 anos. Os cursos são gratuitos, mediante parceria do Sesc com a Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego.

Os últimos detalhes foram discutidos ontem, em reunião no gabinete do vice-prefeito Paulo Vital, com o gerente do Sesc, Ronaldo Romani, acompanhado das técnicas Graziela Meireles Navas e Angela Santos. Também participaram o secretário Edson Estrope e Luiz Vilas Boas, coordenador do Centro de Qualificação Total.

Neste ano estão sendo ofertadas 345 vagas nos cursos. “O Pré Aprendiz é muito interessante aos jovens que, entre os conteúdos programados, incluem uma linguagem sempre voltada para o mundo empresarial, aulas de português, matemática, informática e novas tecnologias, além de uma modalidade esportiva”, informa Paulo Vital.

O secretário de indústria e comércio, Edson Estrope, acrescenta que as crianças e jovens recebem sem custo todo o material didático, camisetas e lanche. “As inscrições serão aceitas apenas nestes dias 13, 14 e 15 de fevereiro, e as crianças e jovens devem estar acompanhadas do pai ou da mãe”, informa Estrope.

“Durante todo o ano, os alunos irão fazer aulas de português, matemática, informática, marketing pessoal, além de praticar uma modalidade esportiva. “O Pré Aprendiz é uma excelente oportunidade de se qualificar e ingressar no mercado de trabalho. São 345 vagas e os jovens e seus pais devem ficar atentos ao prazo de inscrições”, assinala Vilas Boas.

O gerente do Sesc, Ronaldo Romani, diz que é muito prazeroso receber os jovens do Pré Aprendiz. “Somos parceiros de longa data da Prefeitura de Apucarana e também acreditamos que através da qualificação nossos jovens poderão acessar o mercado de trabalho com maior facilidade, encontrando dignidade, oportunidade e crescimento”, avalia Romani.





