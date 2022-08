Programa Portas Abertas forma 236 apucaranenses em 13 cursos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os cursos foram ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)

O Programa Portas Abertas da Prefeitura de Apucarana realiza na próxima terça-feira (23) a cerimônia de entrega de certificados para 236 formandos de 13 cursos ministrados Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A formatura vai acontecer a partir das 19 horas, no Cine Teatro Fênix.

continua após publicidade .

“O Programa Portas Abertas é uma iniciativa da prefeitura com o objetivo dar oportunidades a todos que queiram se capacitar, fazendo um curso técnico de qualidade o que é garantido pela nossa parceria com o Senai. Temos certeza que com esses diplomas a empregalidade e a renda destes formandos será maior”, afirma o prefeito Junior da Femac.

Gerenciada pela Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, a qual está vinculada a superintendência de qualificação, a política pública municipal oportuniza acesso gratuito a cursos com grande demanda de mão-de-obra no mercado de trabalho.

continua após publicidade .

A solenidade do dia 23 de agosto certifica os 236 apucaranenses nos cursos de Noções de Mecânica de Motocicletas; Operação de Empilhadeira de Pequeno Porte; Operação de Retroescavadeira; Manutenção de Máquina de Costura Industrial; Costura Industrial de Camiseta; Costura Industrial de Boné; Atualização para Pedreiro, Rebocador e Azulejista; Segurança no Trabalho em Altura NR-35; Manutenção Mecânica Industrial; Capacitação para Trabalhadores Autorizados e Vigias em Espaços Confinados (NR-33); Aperfeiçoamento em Eletricidade Industrial; Torneiro Mecânico; e Instalação de Painéis Solares Fotovoltaicos.

Siga o TNOnline no Google News