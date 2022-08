'Programa Portas Abertas' capacitou 518 pessoas em Apucarana

Da Redação

Ao longo do primeiro semestre, o Programa Portas Abertas, da Prefeitura de Apucarana, levou capacitação profissional a 518 pessoas. Conforme o Centro Municipal de Qualificação Total, de janeiro a julho foram concluídos nove cursos junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), totalizando 282 profissionalizações, e 13 cursos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com 236 pessoas capacitadas.

Gerenciada pela Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, a política pública municipal oportuniza acesso gratuito a cursos com grande demanda de mão-de-obra no mercado de trabalho. A aquisição dos cursos, pontua o prefeito Júnior da Femac, é definida sempre após consulta direta sobre as necessidades e prioridades do setor produtivo.

“A capacitação profissional é um dos diferenciais que mais pesa na hora da contratação. Ouvindo empresários e sindicatos, descobrimos que muitas das vagas de emprego não eram preenchidas pela falta de profissionais capacitados. Por isso não medimos esforços para oportunizar ao cidadão meios para ingressar no concorrido mercado de trabalho, através do programa Portas Abertas”, assinala o prefeito.

Na sua terceira capacitação, Aparecido Donizete Diniz, conta que já está de olho no próximo curso pelo programa. Morador do Jardim Figueira, ele já se qualificou na instalação e manutenção de portões eletrônicos e também na instalação e manutenção de painéis solares. “Agora finalizo o curso de revestimento cerâmico e, na sequência, já vou me inscrever para o curso de pintura. São oportunidades excelentes, aprendizado de primeira classe. Os professores são ótimos e o atendimento o melhor possível do início ao fim”, recomenda Diniz.

O diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Luís Vilas Boas, cita como exemplo de cursos que atendem a pedido específico do setor produtivo a contratação das capacitações para supervisor de entrada em espaços confinados (NR33), para trabalhadores autorizados e vigias em espaços confinados, e para supervisor de segurança no trabalho em altura (NR35).

“Essas são áreas cujo mercado de trabalho estava com grande carência de profissionais em nossa cidade. Uma demanda que nos foi apresentada pelo sindicato que representa o setor e prontamente atendida pelo prefeito Júnior da Femac”, ilustrou Vilas Boas, frisando que as profissionalizações foram adquiridas pela prefeitura junto ao Senai.

Representante de outro setor com cursos profissionalizantes disponibilizados pelo Programa Portas Abertas, a presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), Elizabete Ardigo, avaliza a iniciativa municipal. “Este diálogo com o poder público tem sido importante para o nosso setor.

O prefeito Júnior da Femac tem sempre nos atendido e, em conjunto, buscamos caminhos para superar esse apagão de mão de obra, que não atinge só em Apucarana, mas está presente em todo o país”, diz Bete.

Neste segundo semestre, explica o secretário da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, serão desenvolvidos pelo menos mais 13 cursos gratuitos pelo Senai. “Em Apucarana temos um gestor que olha para o futuro, um prefeito que ouve atentamente o setor produtivo e que se preocupa com a qualificação do trabalhador”, avalia o secretário.

De acordo com ele, interessados em informações sobre os cursos com inscrições abertas devem ser obtidas diretamente no Centro de Qualificação Total, que fica à Rua Ouro Verde, 300 – Jardim América. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira, ou ainda pelos telefones 3426-7241 e 99654-8024 (celular/WhatsApp).

