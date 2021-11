Programa Portas Abertas capacita novos profissionais

Da Redação

O mercado de trabalho recebeu nesta semana mais profissionais capacitados – nas áreas de costura industrial, gestão de estoque, mecânica de veículos pesados e de Marketing Digital E-commerce: Vender no comércio eletrônico – através do Programa Municipal Portas Abertas, uma iniciativa da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego da Prefeitura de Apucarana que, entre outras ações, contrata cursos junto a serviços de aprendizagem nacional, como Senai e Senac, e repassa de maneira gratuita à população.

No ato de certificação dos formandos, o prefeito Júnior da Femac foi representado pelo diretor do Centro Municipal de Qualificação Total, Miguel Luiz Vilas Boas. “Apucarana vive um cenário de desenvolvimento, de retomada econômica com a diminuição da intensidade da pandemia e é gratificante ver que as pessoas confiam e acreditam no trabalho que vem sendo feito pela gestão do prefeito Júnior da Femac, agarrando as oportunidades abertas pelo poder público que, ao adquirir e oferecer gratuitamente essas formações profissionais, visa sobretudo promover o que chamamos de ciclo virtuoso, atendendo o empresariado que necessita de mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, promovendo a qualidade de vida e dignidade do cidadão, através de conhecimento técnico para obtenção de emprego formal”, pontuou Vilas Boas.

O encerramento do curso de confecção de costura industrial através do Senai, na modalidade confecção de camisetas, aconteceu no Centro de Qualificação Total. Com carga horária de 80 horas, foi concluído por 30 alunos. “Alguns formandos vão empreender na área e os que optaram em ser colaboradores foram encaminhados para a Agência do Trabalhador e empresas parceiras e já estão em processo de contratação”, destaca Vilas Boas, diretor de Qualificação Profissional da prefeitura.

De acordo com ele, outros cursos pelo Senai encerrados recentemente foram o de Mecânica Básica de Veículos Pesados e Gestão de Estoque. “Setores produtivos também ouvidos pelo prefeito Júnior da Femac e que solicitaram à prefeitura a contratação de cursos relatando a necessidade de mais mão de obra qualificada”, comenta o diretor.

Pelo Senac, a formação concluída e com certificação de alunos realizada na última semana foi a de Marketing Digital E-commerce: Vender no comércio eletrônico (42 horas. Os alunos aprenderam sobre legislação e as diversas modalidades de e-commerce, como Business-to-business (B2B), Business-to-consumer (B2C), Consumer-to-business (CNB), Consumer-to-consumer (C2C), Business-to-administration (B2A), Consumer-to-administration (C2A). “Além disso, o curso repassou conhecimentos sobre marketing digital e ações específicas, como buzz marketing, marketing viral e de oportunidades, análise de e-mail marketing e newsletter”, cita Rodrigo Hirata, técnico de Relações com o Mercado do Senac. Também fez parte da grade de conteúdos ferramentas de busca, acesso e controle, feedback dos consumidores, comunicação visual eletrônica e monitoramento de métricas e indicadores de desempenho.

Serviço – O Centro de Qualificação Total da Prefeitura de Apucarana fica à Rua Ouro Verde, 300 – Jardim América. O horário de atendimento é das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Mais informações sobre os cursos com inscrições abertas podem ser obtidas ainda pelos telefones 3426-7241 e celular/whatsApp: 99654-8024.