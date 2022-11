Programa Portas Abertas capacita mais de 2 mil pessoas em Apucarana

Da Redação

O Município comprou a maioria dos cursos junto a renomadas instituições de qualificação profissional, investindo R$ 1,3 milhão

Desde que foi criado em meados do ano passado, o Programa Portas Abertas já capacitou 2.382 pessoas. Neste período, Apucarana disponibilizou gratuitamente para a população cerca 80 cursos, em diversas áreas. As opções foram definidas após diálogo com o setor produtivo, que apontou as principais necessidades. O Município comprou a maioria dos cursos junto a renomadas instituições de qualificação profissional, investindo R$ 1,3 milhão.

De acordo com o prefeito Junior da Femac, o resultado foi alcançado através das vagas ofertadas no Centro de Qualificação Total e por meio dos cursos adquiridos pela Prefeitura junto ao Senai, Senac, Sesc e Sebrae. “Firmamos também parcerias com outros programas governamentais como o Brasil Mais e o Jovem Aprendiz. Além disso, o Município criou o pré-aprendiz e, acolhendo sugestão do juiz Maurício Mazur, o Programa de Aprendizagem Profissional na Administração Pública Municipal (Aprende)”, cita Junior da Femac.

O prefeito ressalta que todas essas iniciativas integram o Programa Portas Abertas, atendendo desde o primeiro emprego até trabalhadores e empreendedores. “A oportunidade de capacitação é oferecida para todos. Exemplo disso é o curso de auxiliar de pedreiro que está sendo ministrado nas dependências da Casa de Misericórdia. É uma porta que se abre, para quem atualmente está sendo acolhido na casa, para mudar a sua vida”, frisa Junior da Femac.

Além dos R$ 1,3 milhão de recursos próprios que são investidos na aquisição dos cursos, o Município também busca firmar parcerias para garantir mais vagas. “Para fechar o ano de 2022, conseguimos trazer para Apucarana a unidade móvel do Senai. Trata-se de um contêiner, onde estão sendo ministrados de forma gratuita cursos de qualificação”, pontua Junior da Femac, lembrando que em meados deste ano o Município também recebeu o ônibus itinerante do Programa Recomeça Paraná. “Esta ação, entre outros serviços, ofereceu a capacitação remunerada para desempregados, ou seja, a pessoa recebeu até R$ 900 para fazer um curso na área de empreendedorismo”, completa Junior da Femac.





Diversos públicos

O secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, afirma que o “Portas Abertas” foi concebido para atender os diversos públicos. “Entre eles estão os empresários, que foram contemplados com o Programa Brasil Mais. O Município adquiriu cotas e o curso de manufatura enxuta foi ofertado gratuitamente, capacitando empreendedores, executivos, gerentes e colaboradores. A mentoria chegou a 35 empresas, registrando um aumento médio de produtividade de 40% e evitando desperdícios”, assinala Estrope.

Miguel Luiz Vilas Boas, diretor de Centro de Qualificação Total e coordenador das ações voltadas ao primeiro emprego, afirma que o Município está preparando e encaminhando para o mercado de trabalho jovens entre 14 e 24 anos, através dos programas Jovem Aprendiz, Pré-aprendiz e Aprende. “Somente com o Aprende, são 25 jovens atuando dentro da Prefeitura e outros 25 na Autarquia de Educação”, afirma Vilas Boas, acrescentando que outros 350 jovens são atendidos pelo “Pré-aprendiz” através das entidades parceiras.

De acordo com ele, o Município elaborou um calendário de cursos de forma didática e que está disponível no site da Prefeitura, apresentando as vagas ofertadas, dias e horário das aulas, período de inscrições, idade mínima exigida, local das aulas, bem como as datas de início e término de cada curso. “Quase todos os cursos do calendário deste ano já foram encerrados, restando apenas para serem concluídos os da unidade móvel do Senai, que são os de eletricidade residencial e predial, costura industrial e de refrigeração e instalação de ar-condicionado, além do curso de auxiliar de pedreiro que está sendo ministrado na Casa de Misericórdia”, informa Vilas Boas.

Aumento da empregabilidade

O gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz, reitera que Apucarana vive a fase do pleno emprego. “Isso significa que aqueles que buscam um emprego, a chamada população economicamente ativa, conseguem encontrar uma ocupação no curto prazo. Neste sentido, o Programa Portas Abertas tem sido fundamental, pois os trabalhadores são capacitados de acordo com as necessidades das empresas. Muitos trabalhadores, ao concluírem o curso, já saem empregados”, avalia Leiroz.

O prefeito Junior da Femac afirma que, além das 2,3 mil pessoas capacitadas, o Município oferece também diversos cursos profissionalizantes visando o empoderamento feminino. “Além dos cursos, a Prefeitura mantém a Rede de Mulheres Solidárias, que está garantindo a geração de renda e protagonismo a centenas de mulheres”, reforça Junior da Femac.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

