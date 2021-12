Programa Paraná Cidadão é realizado em Apucarana; assista

Da Redação

Moradora do Núcleo Habitacional Fraternidade, Lilian Lopes Canedino foi uma das centenas de pessoas que compareceram nesta quarta-feira (01/12), ao Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), para aproveitar as oportunidades oferecidas dentro do Programa Paraná Cidadão, uma ação do Governo do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Apucarana, que concentra em um só local mais de 25 serviços públicos.

Preocupada com o futuro dos filhos de 16 e 15 anos de idade, Lilian acompanhou a inscrição dos jovens a uma das 200 vagas de estágio oferecidas dentro do 2º Feirão do Emprego e Estágio da Agência do Trabalhador de Apucarana. “Eu e meu marido temos conversado muito, se a gente não orientar, acompanhar, o mundo se encarrega e, muitas vezes, para o caminho errado. Tenho fé de que eles vão conseguir um estágio ou uma vaga dentro do programa de aprendizagem. Esse evento aqui é uma bênção”, disse a apucaranense.

Já a moradora do Parque Bela Vista, Vanessa Batista Santos, aproveitou o evento para colocar em dia a documentação dos três filhos. “Fiz a identidade de dois e obtive a segunda via da certidão de nascimento do menor. Tudo muito organizado e rápido. Se não fosse essa oportunidade não sei como, nem quando iria conseguir fazer tudo isso. Agora meus filhos são cidadãos de verdade”, orgulhou-se a mãe com os documentos em mãos.

A abertura dos trabalhos contou com a presença do secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, que parabenizou o prefeito Júnior da Femac. “Logo que cheguei vi que Apucarana está muito bem cuidada. É uma satisfação realizar esta grande feira neste município, uma iniciativa do Governo Ratinho Júnior que leva o serviço público onde o povo está”, destacou o secretário, fazendo uma exaltação à realização do feirão do emprego e estágio dentro do evento. “O emprego é o melhor programa social que existe. Uma pessoa sem emprego não tem liberdade, não tem autonomia para levar o pão, o leite, o arroz, o feijão para a mesa e com isso fica eternamente dependente do governo”, assinalou.

Também presente, o ex-prefeito de Apucarana e atual secretário de Estado da Saúde, Dr. Beto Preto, disse que o Paraná Cidadão tem o perfil do secretário Leprevost. “Uma pessoa atenta ao social que trabalha de forma incansável para elevar a vida das pessoas nos municípios”, testemunhou.

O prefeito Júnior da Femac declarou ser um honra para Apucarana em ter sido escolhida para sediar a feira estadual e que a prefeitura não mediu esforços para oferecer a melhor estrutura de atendimento para a população. “Durante três dias, o Governo do Paraná e a Prefeitura de Apucarana estará ainda mais perto das pessoas, facilitando o acesso a serviços públicos importantes especialmente aos cidadãos mais vulneráveis socialmente. São mais de 25 serviços que podem ser acessados em um só lugar, garantindo sobretudo cidadania a quem mais precisa”, pontuou o perfeito.

Coordenado pela Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, o Programa Paraná Cidadão segue até sexta-feira (03/12), das 9 às 17 horas, com suporte de uma grande estrutura montada pela prefeitura junto ginásio do Complexo Lagoão.

A ação envolve órgãos como Cohapar, Copel, Sanepar, Celepar, Detran, Instituto de Identificação do Paraná, Agência do Trabalhador, Centro de Informação para Migrantes, Polícia Civil e Tribunal de Justiça do Paraná. Estarão presentes também entidades como Senac, Sebrae, CIEE, FAP, Facnopar, Unespar, UTFPR e Uniasselvi.

Já a administração municipal atua com o 2º Feirão do Emprego e do Estágio da Agência do Trabalhador, com a oferta de 900 vagas de emprego e 200 vagas de estágio e uma gama de serviços nas áreas da educação, saúde, assistência social, indústria e comércio, mulher e assuntos da família, educação técnica profissional, proteção animal, meio ambiente, entre outros. “A relação completa de serviços oferecidos no Paraná Cidadão pode ser conferida no site oficial da prefeitura (www.apucarana.pr.gov.br)”, orienta o prefeito Júnior da Femac.

Presenças – Entre as principais autoridades municipais e estaduais, também estiveram presentes no primeiro dia do evento o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, o presidente da Câmara Municipal de Apucarana, vereador Franciley “Poim”, o diretor do Fórum de Apucarana, juiz Osvaldo Soares Neto, a chefe do Escritório Regional da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, Márcia Sousa, o gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz, e os vereadores de Apucarana Jossuela Pirelli, Rodrigo Liévore (Recife), Tiago Cordeiro e Toninho Garcia.

