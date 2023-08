Programa oferta curso na área de tecnologia em Apucarana

A prefeitura de Apucarana, por meio do Programa Municipal de Qualificação Profissional Portas Abertas, firmou nesta quarta-feira (9) parceria com o Senac para realização do curso Técnico em Redes de Computadores. A qualificação atende a um pedido dos empresários da área de tecnologia e informática do município, com quem o prefeito Junior da Femac se reuniu, também com a participação do gerente executivo Senac, Lucas Salvalaggio da Silva.



“A compra do curso pela administração municipal atende a necessidade de capacitação de mão de obra para mais um setor produtivo do município”, afirma o prefeito Junior da Femac.

De acordo diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Luis Vilas Boas, o curso será ministrado pelo Senac e terá mil horas de duração ao longo de um ano. As aulas serão ministradas de segunda-feira a quinta-feira, entre 19 horas às 22 horas, e o início está previsto para outubro.

Serão disponibilizadas 25 vagas e para se inscrever o aluno deve estar cursando o 2º ano do ensino médio. A qualificação vai garantir ao formando um certificado de nível técnico. Maiores informações sobre inscrições e data de início do curso serão divulgados posteriormente.

Investindo recursos municipais, a prefeitura implantou o Programa Portas Abertas em meados 2021. A gestão do prefeito Junior da Femac compra cursos profissionalizantes ofertados gratuitamente para os apucaranenses pelo Senai e Senac. Em dois anos, a iniciativa já capacitou 3.377 pessoas em 108 turmas.

