Programa Inovação digital atenderá empresas de Apucarana

Nesta quinta-feira (19), a Prefeitura de Apucarana informou que, a partir de junho, será colocado em prática o Programa de Inovação Digital para Empresas de Apucarana. A iniciativa é voltada para microempreendedores, através de uma parceria entre o Sebrae, Prefeitura Municipal e o Senai.

A primeira turma contará com dez empresas, que participarão do programa que é oferecido gratuitamente. Além de incentivar a inovação, o programa também busca formar capital humano para desenvolver e aplicar as tecnologias digitais dentro das empresas.

O prefeito Junior da Femac falou durante a apresentação do programa, feita a um grupo de empresários, nas dependências do Sebrae, e destacou a parceria. “O programa será oferecido através do Sebraetec, que subsidia 70% do valor e a Prefeitura vai pagar os outros 30%. Ou seja, o programa não terá custos para os empresários, sendo uma forma para contribuirmos no pós-pandemia, um momento que ainda está sendo complicado para as empresas”, frisa Junior da Femac, destacando ainda que a iniciativa terá o apoio técnico do Senai.

O prefeito Junior da Femac afirma que, ao contrário da nova geração, a maior parte das empresas foi gestada e pensada no modelo analógico. “No entanto, hoje ninguém tem mais dúvidas de que a inovação digital precisa ser incorporada em todos os processos de uma empresa, gerando mais eficiência, produtividade, competitividade e trazendo mais retorno financeiro”, pontua Junior da Femac, acrescentando que os empresários que desejam participar precisam assinar o termo de adesão. “Essa será a primeira turma, mas vamos viabilizar tantas quantas forem necessárias”, completa.

O prefeito lembra que o Município vêm apoiando os empresários através de várias iniciativas, entre as quais o Programa Brasil Mais, em parceria com o Sistema Fiep. “Disponibilizamos 250 cotas a custo zero para as empresas neste programa focado no aumento da produtividade e agora estamos contribuindo também para que o Programa de Inovação Digital atenda os nossos empreendedores também a custo zero”, reitera Junior da Femac.

A apresentação do programa foi feita pela coordenadora de Tecnologia e Inovação do Senai, Silvana Mali Kumura. De acordo com ela, a primeira etapa do programa acontecerá no período de junho a dezembro deste ano. “As atividades contarão com o acompanhamento de mentores e consultores nas próprias empresas. Serão repassados experiências exitosas e modelos de aplicação prática”, explica Silvana.

De acordo Tiago Cunha, consultor do Sebrae em Apucarana, o primeiro módulo do programa será de embasamento teórico. “Consiste na realização de workshops visando tratar de temas relacionados à manufatura digital, ciência de dados e inteligência artificial, tecnologias digitais e boas práticas de governança de tecnologia da informação”, informa Cunha.

No segundo módulo, será feito o diagnóstico atual de cada empresa. “O objetivo é identificar a maturidade da empresa na aplicação de tecnologias digitais, bem como avaliar quais são as mais adequadas para o seu negócio. O ideal é que a inovação digital esteja presente em todos os processos, envolvendo a gestão, produção e a parte comercial”, pontua.

Os outros módulos envolvem a elaboração de um plano de ação, a aplicação prática do que foi planejado e a avaliação dos resultados. “Os resultados esperados são a redução de desperdícios e gargalos nas empresas, ganhos reais de eficiência, melhoria das ferramentas de gestão para a tomada de decisão e inclusão de provas de conceito para validar ideias na área de inteligência artificial, além da transferência de conhecimentos para líderes e funcionários da empresa”, cita o consultor do Sebrae.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.