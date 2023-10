Programa inicia curso voltado ao setor tecnológico em Apucarana

Dentro do plano municipal que visa fomentar o setor de tecnologia e inovação, a Prefeitura de Apucarana, por intermédio do Programa Municipal de Qualificação Profissional Portas Abertas, deu início na última semana ao curso Técnico em Redes de Computadores. Com as aulas acontecendo nas dependências do Senac Apucarana, a capacitação terá duração de 12 meses, com carga horária de 1.000 horas.



continua após publicidade

De acordo com o prefeito Júnior da Femac, que participou da aula inaugural, a contratação do curso junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional (Senac) é mais uma resposta do município às demandas reais do mercado de trabalho. “Antes de definirmos as capacitações, dialogamos com as associações e sindicatos, e isso tem feito a diferença de maneira positiva nos índices de empregabilidade”, assinala o prefeito. Segundo ele, todos os cursos, contratados com recursos municipais e ofertados gratuitamente ao trabalhador, são condizentes com a necessidade de mão de obra apontadas pelos próprios segmentos produtivos da cidade. “Este, de rede de computadores, por exemplo, atende a um pedido dos empresários da área de tecnologia e informática do município”, diz Júnior da Femac.

-LEIA MAIS: Alunos da rede municipal de Apucarana vencem no Concurso Agrinho

continua após publicidade

De acordo com o diretor do Centro de Qualificação Total, Miguel Luis Vilas Boas, o curso terá 1.000 horas de duração ao longo de um ano. “Através da gestão do prefeito Júnior da Femac Apucarana está se estruturando para ser, muito em breve, um grande polo de tecnologia e inovação. Alguns dos alunos matriculados nesta formação chegaram ao programa por indicação de empresários ligados ao setor na cidade. As empresas, inclusive, vão acompanhar de perto a evolução destes alunos e já se comprometeram a contratar de forma imediata, até mesmo antes da conclusão do curso, os que sobressaírem”, comenta Vilas Boas. Iniciado em meados de 2.021, o Programa Portas Abertas já capacitou mais de 3,4 mil pessoas em mais de 100 turmas.

Presenças – Participaram ainda da aula inaugural do curso técnico em Rede de Computadores o coordenador do Centro de Qualificação Total Dorival Miguel da Silva, o superintendente da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego, Adan Lenharo, e a assessora da secretaria, Carolina Scarpelini. Pelo Senac Apucarana esteve presente o técnico de Relações com o Mercado, Rodrigo Hirata. Pelo empresariado, presenças de Reynaldo Ganascim (Made4it), Maicon Barriquelo (FLJ Soft), Luciano Felipeto Caetano (Persis Internet), que no ato também representou o Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News