Programa ‘Horta Solidária” é reconhecido em prêmio estadual

O Programa Municipal Horta Solidária da Prefeitura de Apucarana, que promove saúde, inclusão, bem-estar social e geração de trabalho e renda junto à população, obteve destaque no X Prêmio Gestor Público do Paraná (PGP-PR). O “certificado de reconhecimento” foi recebido nesta última terça-feira (23), pelo vice-prefeito Paulo Sérgio Vital, durante noite de premiação nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep).

Vital, que no ato que no ato representou o prefeito Júnior da Femac, esteve acompanhado da secretária Municipal da Família e Assuntos da Família, Denise Canesin, e da coordenadora do programa, Maura Aparecida Fernandes de Oliveira.

“As hortas configuram uma política pública transformadora, que tem feito muito bem para a vida de centenas de pessoas em nosso município. Uma honra muito grande receber este reconhecimento, que é de todos os servidores envolvidos, horticultores solidários e cidadãos assistidos”, disse o vice-prefeito de Apucarana, salientando que as hortas são ambientes de interação social, acolhimento, geração de renda e, sobretudo, promoção da saúde física e mental.

Para ele, o certificado de reconhecimento estadual ratifica a relevância do programa. “Este programa possui a essência da Gestão Júnior da Femac, um governo que se preocupa com o ser humano”, afirma o vice-prefeito Paulo Sérgio Vital.

O Programa Hortas Comunitárias faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária e Protagonismo Feminino da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf) e é desenvolvido em parceria pelas secretarias da Assistência Social, da Agricultura e de Serviços Públicos. A unidade-piloto teve início 2020 em área de 4 mil metros quadrados do Espaço Empreender, localizado junto ao antigo IBC da Vila Nova, e hoje contempla outras 27 unidades de produção situadas em diferentes bairros da cidade.

“Diversas famílias usufruem deste espaço e produzem para o consumo próprio, mas o excedente é comercializado, gerando renda. Além disso, a partir desta horta fazemos doações de parte da produção a instituições sociais”, cita Denise Canesin, secretária Municipal da Família e Assuntos da Família, salientando que todas as pessoas assistidas pelo programa são capacitadas na perspectiva da economia solidária. “Dentro deste universo de 27 hortas, temos várias com intuito terapêutico funcionando junto às unidades básicas de saúde (UBS’s)”, enaltece a secretária.

Tradição - Essa não foi a primeira vez que as ações de Apucarana foram reconhecidas pelo Prêmio Gestor Público Paraná. “Programas como o Terra Forte (agricultura), Biblioteca Itinerante (educação), Implantodontia (Saúde), a Economia solidária (Secretaria da Mulher) e Apucarana mais Verde (Meio Ambiente), já haviam sido reconhecidos e premiados em edições anteriores.

O prêmio - Consolidado com uma das premiações mais importantes do Brasil, o X Prêmio Gestor Público do Paraná (PGR-PR) é organizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep) com participação especial da Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR). O tema escolhido para esta edição foi “Energia Sustentável: garantia do amanhã” e teve 42 iniciativas de 31 municípios premiadas. “Essa premiação vem ao encontro com o que pensamos da sociedade. Queremos valorizar aqueles gestores que façam valer a condição de administrar bem o seu município, pois os recursos são poucos e é preciso saber aplicar bem para que a população seja beneficiada”, disse o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), Osmar de Araújo Gomes, durante a noite de premiação.

Ao todo 195 projetos estavam concorrendo à premiação. Além de prefeitos e vice-prefeitos também participaram do evento os deputados, Evandro Araújo (PSD), Guto Silva (PP), Tião Medeiros (PP), Cristina Silvestri (PSDB), Douglas Fabrício (CDN) e Élio Rusch (UNIÃO), além do presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD).

