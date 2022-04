Da Redação

Programa Horta Solidária amplia doações para instituições

Nesta quarta-feira (16), a unidade-piloto do Programa de Hortas Solidárias, localizada no Espaço Empreender que ocupa uma área do antigo IBC da Vila Nova, na cidade de Apucarana, ampliou o número de instituições beneficiadas com a entrega de hortaliças e legumes.

A partir de agora, o Lar Sagrada Família se junta às duas ONGs que já recebiam as doações semanais da produção da horta há um cerca de um ano. “É uma ajuda significativa. Os produtos que estamos recebendo aqui são de primeira necessidade dentro da nossa instituição, onde precisamos manter um prato bonito e colorido para nossas crianças. Essa doação é uma economia que é transformada em tijolo e areia para nossas construções”, afirma o coordenador do Lar Sagrada Família, Valmir Alves de Souza.

Para Denise Canesin, secretaria municipal da Mulher e Assuntos da Família, o aumento produção da horta solidária do Espaço Empreender permitiu que mais uma instituição fosse beneficiada. “Esse é um programa municipal que tem como princípios a geração de renda para os horticultores, a terapia ocupacional e doações para instituições. Dentro das hortas têm pessoas com mais de 60 anos, com benefícios voltados tanto ao físico como emocional”, avalia Denise.

A horta solidária do Espaço Empreender começou a ser cultivada em julho de 2020 e possui 17 famílias inseridas, as quais utilizam da produção para consumo próprio e comercialização. “Uma parte das doações também é retirada dos canteiros desses horticultores. É uma contribuição coletiva”, observa a superintendente da Secretaria da Mulher, Bete Berton, acrescentando que o Projeto Renascer também participa do programa produzindo para o consumo da instituição.

A comercialização da produção da horta está aberta à comunidade, no horário de 8h as 17h.



A coordenadora do Programa Municipal de Horta Solidária, Maura Fernandes, informa que as outras duas instituições beneficiadas pelas doações são a ONG Maria Marta, uma casa de acolhida de famílias em situação vulnerável, e a ONG Fogo e Paz, da paróquia da Vila Reis, que distribui sopa para moradores de rua. “Agora são três instituições atendidas com alface, couve, almeirão, cheiro verde, beterraba, chuchu entre outras hortaliças e legumes”, informa Maura.

Incentivador da proposta, o prefeito Junior da Femac destaca que “além da produção de alimentos saudáveis, este programa de hortas urbanas visa atender o ser humano, tornando-se ambientes de interação social, acolhimento, geração de renda e, sobretudo, promoção da saúde física e mental. As hortas solidárias contribuem de forma terapêutica para uma melhor qualidade de vida das pessoas envolvidas.”

O Programa Municipal de Horta Solidária faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária e Protagonismo Feminino da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família. Somando a do Espaço Empreender, também contam com uma unidade de horta solidária as UBSs Maria do Café (Jardim Ponta Grossa), que foi a pioneira entre as unidades de saúde, Vila Rural Nova Ucrânia, Bolivar Pavão (Jardim América) e Ruth Eugênio da Silva (Recanto Mundo Novo/ Núcleo Vale Verde).





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.