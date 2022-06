Programa 'Feira Verde' visita quatro bairros nesta quinta; Confira

Da Redação

O programa Feira Verde realiza sua segunda edição em quatro bairros de Apucarana, nesta quinta-feira (30)

A iniciativa da administração municipal possibilita à população promover a troca de papel, plástico e papelão por hortaliças – legumes e verduras – e frutas adquiridas pelo município junto de produtores agrofamiliares.

Na manhã desta quinta (30), será a vez dos residenciais Vale Verde e Mundo Novo, das 9 às 10 horas, e Jardim Ponta Grossa, das 10 às 11 horas. No período da tarde, será a vez do Núcleo Habitacional Parigot de Souza, das 14h30 às 15h30, e do Jardim Catuaí, das 15h30 às 16h30.

