Programa Feira Verde já beneficiou 10 mil famílias em Apucarana

Em apenas cinco meses, o Programa Feira Verde da Prefeitura de Apucarana, que promove a troca de recicláveis (papel, plástico e papelão) por produtos hortifrutis adquiridos diretamente da agricultura familiar, já beneficiou diretamente mais de 10 mil famílias e recolheu cerca de 100 toneladas de materiais, que foram destinas à Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Apucarana (Cocap). A informação foi divulgada nesta quarta-feira (19/10) pelo vice-prefeito Paulo Sérgio Vital durante evento promovido pelo Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional (Coresans), no auditório do Senac Apucarana, em referência ao Dia Mundial da Alimentação

Representando o prefeito Júnior da Femac, que cumpriu agenda oficial em Curitiba, Paulo Vital falou a um público de cerca de 200 pessoas, entre conselheiros municipais, profissionais da segurança alimentar e nutricional, agentes públicos e estudantes da cidade e outros municípios da região, sobre as principais iniciativas da administração municipal no segmento. “Apucarana mantém uma política forte no que tange a segurança alimentar e nutricional. Somente neste ano, mais de 20 mil cestas básicas foram repassadas a famílias em vulnerabilidade social. Também criamos o Restaurante Popular, que serve diariamente 300 refeições a um custo de apenas R$2 ao usuário, bem como o Programa Feira Verde, que já foi acessado por 10 mil famílias e recolheu cerca de 100 toneladas de materiais, que deixaram de ir ao aterro sanitário para gerar renda aos cooperados da Cocap, em uma verdadeira corrente do bem”, detalhou o vice-prefeito, lembrando que o programa, regulamentado por lei municipal, nasceu a partir de sugestão do vereador Rodrigo Liévore, o Recife.

De acordo com ele, a Gestão Júnior da Femac, que já tratava a segurança alimentar e nutricional como prioridade, intensificou as políticas públicas com o advento da pandemia. “Em Apucarana o poder público municipal sabe da importância do seu papel social e efetivamente atua para que ninguém fique para trás, para que ninguém passe fome”, afirmou Vital, citando ainda outros programas municipais na área da segurança alimentar e nutricional. “Nossas secretarias mantêm importantes políticas públicas que abrangem praticamente todas as áreas: Saúde, Educação, Agricultura, Assistência Social, Mulher e Assuntos da Família”, enumerou, citando como exemplo a alimentação escolar, que privilegia alimentos saudáveis adquiridos junto aos agricultores locais, as 25 hortas solidárias implementadas através do Programa de Economia Solidária da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família em conjunto com a Secretaria da Agricultura, e a criação do Espaço das Feiras, que disponibiliza ambiente de trabalho adequado aos feirantes e fácil acesso à população.

O evento técnico, voltado aos municípios da área de abrangência do escritório Regional Apucarana da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento (Seab Apucarana), contou ainda com capacitação ministrada pela assistente social do IDR-Paraná, Rafaela Cristina Bernardo, que falou sobre “A Geografia da Fome”, com base na obra de Josué de Castro (1948), e palestra com Valdenir Veloso Neto, do Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Seab Paraná.

Presenças

A frente de honra da capacitação contou ainda com a presença do chefe da Seab Apucarana, Antônio Biral Filho, do presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Apucarana, David Brito, da representante do Coresan Apucarana, Tatiana Marin, e da secretária Municipal da Assistência Social, Ana Paula Nazarko.

