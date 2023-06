Programa Feira Verde chega ao Distrito de Vila Reis

Atendendo reivindicação do vereador Toninho Garcia, o Programa Feira Verde iniciou a expansão para os distritos. Nesta quinta-feira (29/06), o atendimento aconteceu no Distrito da Vila Reis e, no período da tarde, estava previsto para ocorrer no Distrito do Pirapó.

Toninho Garcia, que acompanhou as atividades, afirma que a expansão para os distritos era aguardada com grande expectativa. “Inclusive, aqui na Vila Reis, teve morador do Distrito de Correia de Freitas que trouxe o material reciclável para trocar pelos hortifrutigranjeiros”, observa o vereador, acrescentando que o “Correia de Freitas” também será atendido em breve pelo programa.

Toninho Garcia afirma que muitos moradores dos distritos possuem propriedades rurais e têm dificuldades para destinar corretamente o material. “Muitos acabam até queimando esse tipo de material e, com o Feira Verde, é possível dar uma destinação correta aos materiais recicláveis e ainda levar para casa alimentos saudáveis, levando qualidade de vida para as pessoas”, pontua o vereador.

O secretário municipal de Agricultura, Gerson Canuto, afirma que a expansão atenderá também outros distritos. “Além da Vila Reis, Pirapó e Correia de Freitas, estamos trabalhando com um planejamento para levar o programa também a outros locais como o Jardim Curitiba e o Distrito de Caixa São Pedro”, cita o secretário.

