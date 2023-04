Programa de Economia Solidária forma 52ª turma

Da Redação

Economia Solidária, da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf)

O Programa de Economia Solidária, da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf), realizou hoje a solenidade de entrega de certificados da sua 52ª turma de capacitação. “São 19 novos empreendedoras e empreendedores econômico-solidários envolvidos nas atividades de gastronomia, hortifruti, serviços (reforço escolar), confecções, artesanato e cervejaria artesanal”, superintendente da Semaf, Bete Berton, desejando sucesso a todos.

O evento de entrega dos certificados do curso de 20 horas foi realizado no auditório do Sebrae. Entre outros conteúdos, a transmissão de informações da capacitação envolve o ensino dos objetivos e metas de um empreendimento solidário, noções de cooperativismo e associativismo, elaboração de projetos sociais, administração e marketing, e técnicas de empreendedorismo.

“Esses novos empreendedores já começam a comercializar seus produtos amanhã, na segunda edição do Sabadão da Família, que acontece no Espaço das Feiras. Além da capacitação, o programa de economia solidária, com foco na geração de renda e autonomia financeira de apucaranenses, especialmente das mulheres, disponibiliza aos empreendedores solidários, a oportunidade de venda de seus produtos em 18 pontos públicos compartilhados”, informa o prefeito Junior da Femac.

Em 9 anos de existência, o Programa de Economia Solidária já capacitou mais de 1,3 mil pessoas. Além de aprimorar os conhecimentos técnicos profissionais, a capacitação disponibilizada gratuitamente pela prefeitura é requisito para que o empreendedor ingresse na rede da economia solidária, podendo oferecer seus produtos e serviços nos pontos mantidos pelo município, bem como participar de eventos e feiras organizadas pela prefeitura, como a Super Sexta da Economia Solidária, no Espaço das Feiras.

“Trata-se de um programa de governo municipal consolidado e premiado, que tem servido de modelo para municípios do Paraná e do Brasil”, destaca a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin.

O Programa de Economia Solidária, desenvolvido pela Prefeitura de Apucarana, ganhou destaque no mês passado em concurso nacional, se classificando entre os três finalistas do 1º Prêmio Cidades Empreendedoras, promovido pelo Ministério da Economia (ME).

Interessadas em fazer parte da rede municipal de economia solidária devem procurar o Espaço Mulher da Rua Osvaldo Cruz, 432 (ao lado da Casa da Gestante). Mais detalhes podem ser obtidos também pelo telefone 3122-0457 ou ainda através da rede social no endereço https://www.facebook.com/rededemulheresecosol.

