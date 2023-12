Programa “De Bem Comigo” se torna referência no Paraná

Lançado em 2022 pela Prefeitura de Apucarana, via Secretaria de Assistência Social, o Programa “De Bem Comigo” já distribuiu gratuitamente pouco mais de 60 mil kits de higiene íntima feminina. A iniciativa contempla mensalmente cerca de 5 mil mulheres.

Criado em novembro de 2021, a partir de uma indicação da então vereadora e atual secretária da Assistência Social, Jossuela Pirelli, a iniciativa fornece gratuitamente, a mulheres e adolescentes – em idade menstrual e em situação de vulnerabilidade social -, quatro pacotes de absorventes (com e sem abas), um sabonete em barra, um sabonete líquido e um desodorante anti-transpirante.

O programa, conforme argumenta o prefeito Júnior da Femac, é uma política pública de grande alcance social, desenvolvido pela Secretaria Municipal da Assistência Social, com apoio da Câmara de Vereadores, por meio da Procuradoria da Mulher. “Impossível constatar que meninas e mulheres ainda passem por necessidades básicas como estas. E, em função deste cenário, já destinamos recursos no orçamento do município para dar continuidade no programa em 2024″, anuncia.

Junior destaca que a Secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte – também deputada federal licenciada -, veio pessoalmente a Apucarana, com alguns assessores, para conhecer o programa. “O De Bem Comigo se tornou referência para o estado e já começa a ser implantado em alguns municípios, que vem a Apucarana para entender a legislação pertinente e acompanhar o funcionamento dele”, informa o prefeito.

“O Programa De Bem Comigo se trata de uma iniciativa do poder público apucaranense de acolhimento e de resgate da dignidade, que tem amparado um número significativo de adolescentes e mulheres”, enaltece a secretária Jossuela Pirelli, assinalando que a iniciativa se tornou referência para o Paraná e até para o Brasil”.

Ao avaliar os resultados dos dois anos do programa, a secretária Jossuela Pirelli destaca que o “De Bem Comigo” representa as diretrizes da atual gestão, que prioriza o ser humano. “Esse programa combate a ´pobreza menstrual , que é o nome dado à dificuldade de acesso às mulheres aos produtos básicos para manter uma higiene adequada no período da menstruação, levando qualidade de vida, cidadania e dignidade a quem precisa”, explica Jossuela.

Ela lembra que a formatação do programa municipal surgiu a partir de uma reportagem no programa Fantástico, da Rede Globo, no ano de 2021, que focou o problema social, até então pouco discutida em todas instâncias de poder, ou seja municipal, estadual e nacional.

“Na época, na condição de vereadora e presidente da Procuradoria da Mulher, levei a proposta ao prefeito Júnior da Femac que, de pronto, encampou o projeto e teve, na seqüência, o apoio e aprovação da Câmara Municipal, com recursos específicos para implantação em Apucarana”, recorda a secretária.

Os kits são entregues mensalmente nos colégios estaduais, escolas municipais, no Centro de Atendimento à Mulher (CAM), na Casa da Gestante e, também para mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS). O programa contempla ainda mulheres em situação de rua e detentas do sistema prisional.

A diretora do Colégio Estadual Cívico-Militar Tadashi Enomoto, situado no Núcleo Habitacional Afonso Alves de Camargo, professora Daniele Cristina Hegeto de Freitas Violin, elogia o programa instituído pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social. “Aqui no nosso colégio são atendidas cerca de 100 adolescentes. Elas aprovaram a iniciativa e até dizem que, às vezes, é preciso reforçar o número de kits e sempre o pedido é atendido”, relata Daniele Hegeto. Segundo ela, o programa vem contribuindo para a redução de faltas de alunas nas aulas, em período menstrual.

O prefeito Junior das Femac diz que, desde o início de seu mandato, em 2019, a mulher, ao lado das crianças e dos idosos, tem sido um balizador das políticas públicas da administração. “Estamos aplicando recursos necessários para o bem-estar, protagonismo e fortalecimento da mulher em nossa cidade”, pontua Junior da Femac.

