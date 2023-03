Programa “De Bem Comigo” entrega kits de higiene íntima para alunas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

São 4.540 alunas de 18 escolas estaduais no município

Depois de fechar o primeiro ano (2022) de atendimento com quase 35 mil kits de higiene íntima distribuídos, o Programa “De Bem Comigo” da Prefeitura de Apucarana realizou, em solenidade na Secretaria da Assistência Social, a primeira entrega do ano para Rede Estadual de Ensino. São 4.540 alunas de 18 escolas estaduais no município beneficiadas nesta primeira distribuição mensal do kit composto de quatro pacotes de absorventes (com e sem abas), um sabonete em barra, um sabonete líquido e um desodorante antitranspirante.

continua após publicidade .

“Esse programa é mais abrangente, mas o seu maior alcance são as escolas estaduais, com a entrega de 4.540 kits mensais. De Bem Comigo é uma iniciativa de acolhimento da mulher apucaranense. Elas querem nosso respeito, reconhecimento e valorização”, destaca a secretária da Assistente Social, Jossuela Pirelli.

“Realizamos uma gestão de atenção integral à mulher, seja na geração de emprego, na oferta de cursos profissionalizantes e nos atendimentos na área da saúde. De Bem Comigo é um programa de grande alcance social, mais um investimento nosso pensando nas mulheres. É um carinho com elas”, disse o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Prefeitura e Núcleo de Educação definem planejamento de parcerias

O chefe do Núcleo Regional de Educação, Vladimir Barbosa da Silva, agradeceu a parceria da prefeitura e destacou o quanto o recebimento dos kits representa para as alunas. “São muitas que não têm condições de comprar absorvente e o programa atendeu essa necessidade. Parabéns a iniciativa espetacular da administração municipal”, destacou Vladimir.

O Programa De Bem Comigo foi lançado em novembro de 2021 pela gestão Junior da Femac a partir de uma indicação da então vereadora Jossuela Pirelli. A iniciativa fornece gratuitamente para mulheres e adolescentes em idade menstrual quatro pacotes de absorventes (com e sem abas), um sabonete em barra, um sabonete líquido e um desodorante antitranspirante.

continua após publicidade .

Os kits são entregues mensalmente nas escolas estaduais, Centro e Atendimento à Mulher (CAM), Escola da Gestante e para mulheres em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) ou em situação de rua e detentas do sistema prisional, entre outros locais.

Com o investimento inicial de cerca de R$ 500 mil do caixa próprio do Município, o Programa De Bem Comigo é desenvolvido pela Secretaria Municipal da Assistência Social com apoio da Câmara de Vereadores, através da procuradoria da Mulher. “

Siga o TNOnline no Google News