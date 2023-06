Programa De Bem Comigo desperta interesse do governo do Estado

Cumprindo agenda em Curitiba, na última terça-feira, a secretária municipal da Assistência Social, Jossuela Pirelli, se reuniu com a Secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná, Leandre Dal Ponte. Na pauta do encontro constaram programas municipais de Apucarana voltados às mulheres e idosos.

O Programa Municipal “De Bem Comigo”, que distribui kits de higiene íntima para as mulheres, despertou especial atenção da secretária de Estado. “Leandre manifestou o interesse em implantar o programa no Paraná e detalhamos todas as etapas do processo para chegar às mãos das apucaranenses o kit de higiene íntima”, informa Jossuela.

A secretária de estado da Mulher parabenizou a gestão municipal pela iniciativa, definida com uma ação de comprometimento com as mulheres. Apucarana, de acordo com Leandre Dal Ponte, é referência no acolhimento às mulheres e às pessoas que mais necessitam.

A secretária municipal, Jossuela Pirelli, lembra que a Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Assistência Social, entregou neste mês mais 5 mil kits de higiene íntima para mulheres dentro do Programa Municipal “De Bem Comigo”. As apucaranenses em idade menstrual recebem gratuitamente quatro pacotes de absorventes (com e sem abas), um sabonete em barra, um sabonete líquido e um desodorante antitranspirante.

Mantido com recursos municipais, o Programa “De Bem Comigo já distribuiu quase 45 mil kits desde seu lançamento em novembro de 2021. Os kits são entregues mensalmente nas escolas estaduais, escolas municipais, Centro POP, Centro e Atendimento à Mulher (CAM), Escola da Gestante, Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), e mulheres em situação de rua.

