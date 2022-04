Da Redação

Programa de “Atenção à Saúde Bucal” nas escolas municipais

Dentistas do Programa de Residência Multiprofissional e auxiliares em saúde bucal do Departamento de Odontologia da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, em parceria com o Programa Saúde na Escola, iniciaram o projeto de “Atenção à Saúde Bucal” de alunos da rede municipal de ensino.

As atividades foram realizadas na Escola Municipal Marta Pereira, com o levantamento epidemiológico seguindo diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS). Esta etapa inicial será sucedida por procedimentos clínicos restauradores e outras medidas de prevenção aos agravos bucais. Também serão desenvolvidas ações de educação em saúde visando estimular a adoção de hábitos saudáveis.





