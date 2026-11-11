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BOLSA FUTURO

Programa de Apucarana conquista 2º lugar no Prêmio Gestor Público Paraná

Bolsa para o Futuro concede bolsas integrais a jovens de baixa renda oriundos da rede pública de ensino

Escrito por Da Redação
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Programa de Apucarana conquista 2º lugar no Prêmio Gestor Público Paraná
Autor Rodolfo Mota recebe prêmio em Curitiba - Foto: Divulgação

O Programa Bolsa para o Futuro, desenvolvido pela Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Serviços, em parceria com o Colégio Sesi, conquistou o segundo lugar na categoria Assistência Social do 14º Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR). O primeiro lugar ficou com Corbélia, pelo Programa Inclusão ao Emprego (PIER). A premiação foi realizada na noite desta terça-feira (10/11), no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep-PR), em Curitiba, e reconhece iniciativas municipais que apresentam resultados positivos para a população.

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O prefeito Rodolfo Mota recebeu o troféu das mãos da professora Maria Lúcia Figueiredo Gomes de Meza, representante do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública da Universidade Federal do Paraná (UTFPR). “Receber esse reconhecimento é motivo de orgulho, porque demonstra que estamos no caminho certo ao apostar na educação como instrumento de transformação de vidas. A comissão julgadora reconheceu esse propósito dentro do programa, que é oferecer oportunidades reais para que jovens em situação de vulnerabilidade possam construir uma trajetória diferente, com acesso a um ensino técnico de excelência e preparação para o mercado de trabalho, especialmente na área de tecnologia. Mais do que financiar 36 bolsas de estudo, estamos investindo na ascensão social desses jovens, na qualificação profissional e no desenvolvimento de Apucarana”, destacou.

Iniciado em janeiro deste ano, o Bolsa para o Futuro concede bolsas integrais a jovens de baixa renda oriundos da rede pública de ensino, possibilitando que cursem gratuitamente o Ensino Médio Técnico em Desenvolvimento de Sistemas no Colégio Sesi de Apucarana. Nesta primeira etapa, foram contemplados 36 estudantes. O investimento municipal previsto é de aproximadamente R$ 930 mil durante os três anos de duração do curso.


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Programa de Apucarana conquista 2º lugar no Prêmio Gestor Público Paraná
AutorFoto: Divulgação


Rodolfo Mota também destacou que o reconhecimento é resultado do trabalho conjunto entre a administração municipal, o Colégio Sesi e o Legislativo. “Quero agradecer ao Colégio Sesi pela parceria, à nossa equipe da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços pelo trabalho na estruturação do programa e, especialmente, aos vereadores de Apucarana, que compreenderam a importância dessa iniciativa e aprovaram a criação dessa política pública. Quando Executivo e Legislativo trabalham juntos, conseguimos transformar boas ideias em oportunidades concretas para a população. Esse reconhecimento nos motiva a continuar cuidando das pessoas e construindo o futuro de Apucarana. Esperamos que, a partir dessa premiação estadual, possamos inspirar outras administrações públicas”, afirmou.

Promovido pelo Instituto de Gestão Pública do Paraná (IGPPR), criado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), o Prêmio Gestor Público Paraná conta com a participação da Assembleia Legislativa do Paraná e do Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR). A iniciativa busca estimular o desenvolvimento local e reconhecer projetos municipais que se destacam pela inovação, eficiência, sustentabilidade e contribuição para a qualidade de vida da população.

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Nesta edição, foram homologadas 177 iniciativas de 69 municípios paranaenses. Após avaliação técnica e análise da Comissão Julgadora, 38 projetos de 31 cidades foram premiados. A seleção considerou critérios como relevância social, resultados alcançados e potencial de reprodução das boas práticas em outras administrações públicas. Os trabalhos contemplaram diferentes áreas de atuação, entre elas Transporte e Mobilidade Urbana, Educação, Cultura, Desenvolvimento Econômico, Saúde, Sustentabilidade, Tecnologia e Inovação, além da Assistência Social.


Programa de Apucarana conquista 2º lugar no Prêmio Gestor Público Paraná
AutorFoto: Divulgação


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