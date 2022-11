Programa Crescer Saudável atende alunos dos 24 CMEI's de Apucarana

Da Redação

Programa Saúde na Escola (PSE), da Autarquia Municipal de Saúde de Apucarana, realizou em conjunto com os profissionais de educação física e fisioterapeutas mais uma ação do Programa Crescer Saudável nos 24 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's).

Na primeira etapa do programa, foi realizada a avaliação antropométrica dos alunos, que consiste em um conjunto de medidas que avaliam estado nutricional e de crescimento. Nesta segunda-feira (07), fase foram desenvolvidas atividades físicas de acordo com as faixas-etárias dos participantes. O objetivo da promoção de atividade física é reduzir o comportamento sedentário em crianças e adolescentes.

Os profissionais da Atenção Básica das Unidades Básicas de Saúde e os residentes multiprofissionais ofertaram atividades coletivas de promoção das práticas corporais e físicas para as crianças matriculadas nos centros infantis.

Criado em 2017 pelo Ministério da Saúde, o Programa Crescer Saudável estabelece, por meio do Programa Saúde na Escola, um conjunto de ações com o objetivo de contribuir para o enfrentamento da obesidade infantil no país. O público-alvo são crianças matriculadas na Educação Infantil (creches e pré-escolas) e Ensino Fundamental I.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

