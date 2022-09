Programa Crescer Saudável atende alunos dos 23 CMEIs de Apucarana

Da Redação

O Programa Saúde na Escola (PSE), em parceria com o Programa de Residência Multiprofissional e nutricionistas da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana, desenvolve o Programa Crescer Saudável envolvendo os 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) do município. Nesta ação, todos os alunos passam por uma avaliação antropométrica, que consiste num conjunto de medidas que avaliam estado nutricional e de crescimento.

“As medidas mais comuns são peso e estatura (altura) que possibilitam o cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal). Além dessa análise também é avaliado o estado nutricional das crianças. Para aqueles que necessitam de acompanhamento é ofertado atendimento nutricional individual”, explica o diretor do PSE, Paulo Ourives.

O Programa Crescer Saudável, criado em 2017, estabelece, no âmbito do Programa Saúde na Escola, um conjunto de ações a serem implementadas com o objetivo de contribuir para o enfrentamento da obesidade infantil no país. O público-alvo são as crianças matriculadas na Educação Infantil (creches e pré-escolas) e Ensino Fundamental I.

De acordo com Paulo Ourives, o Programa Crescer Saudável é uma oportunidade de aprendizagem para as nutricionistas residentes do Programa de Residência em Atenção Básica/Saúde da Família da AMS. “Estar em contato com as crianças e conhecer o seu estado nutricional permite pensar estratégias e medidas, bem como colocar em prática ações de educação nutricional de prevenção e combate a obesidade infantil”, informa Ourives.

O Programa Crescer Saudável nos CMEIs de Apucarana é resultado da união de esforços do prefeito Junior da Femac; do secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega; do superintendente da Atenção Básica, Odarlone Orente; do diretor do PSE, Paulo Ourives: e da coordenadora da Comissão de Residência Multiprofissional, Angélica Ferreira Domingues.





