Programa Cartão Futuro é lançado em Apucarana

Da Redação

Os secretários de Estado Ney Leprevost (Justiça, Família e Trabalho) e Beto Preto (Saúde), juntamente com o prefeito Júnior da Femac, lançaram na sede da Regional Apucarana do CREA-PR , na tarde desta quarta-feira (1)o Programa Cartão Futuro.

Considerado o maior programa de primeiro emprego do Brasil, através do “cartão” o Governo do Paraná paga uma parte do salário do aprendiz – entre R$300 e R$450 – , permitindo contratações até mesmo por pequenas e microempresas. Além de abrir as portas do mercado de trabalho a jovens com idades entre 14 e 21 anos, a iniciativa – que já está presente em outras regiões do Estado – vem contribuindo para o combate do abandono escolar, já que um dos critérios para participar é que o jovem esteja estudando.

Prefeitos da região participam do lançamento.