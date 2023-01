Programa “Apucarana Mais Verde” valoriza o meio ambiente

Da Redação

Pauta obrigatória na tomada de decisões em todas as ações públicas que envolvem o planejamento urbano, a condução da política ambiental tem obtido avanços significativos em Apucarana através de iniciativas inovadoras desenvolvidas pela prefeitura.

Sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, o Programa Municipal “Apucarana Mais Verde” – vencedor do Prêmio Gestor Público Paraná 2021 – é o principal responsável pelos avanços que têm colocado o município em referência no segmento. “O cuidado com o meio ambiente e o respeito às leis que o regem são fatores inegociáveis em Apucarana, um município que hoje detém um planejamento de gestão que desenvolve políticas públicas conceituais relevantes e de grande impacto”, afirma o prefeito Júnior da Femac, que nesta sexta-feira (06/01) recebeu um relatório dos principais resultados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente ao longo de 2022. “Entre essas políticas, o recolhimento de pneus usados, resíduos têxteis, móveis e outros inservíveis domésticos, coleta seletiva do lixo domiciliar, e ações de preservação dos parques, manejo da arborização urbana, reflorestamento de áreas de preservação, repovoamento de córregos, rios e lagos com espécies nativas, entre outras”, elenca o prefeito.

De acordo com o relatório, entregue em mãos pelo secretário municipal Gentil Pereira, além da rotina administrativa, de fiscalização e gestão ambiental em todo o território municipal, a programa “Apucarana mais Verde” foi o carro-chefe dos trabalhos em 2022. “Os serviços gratuitos de logística reversa (recolhimento de pneus, resíduos têxteis, coleta seletiva domiciliar de recicláveis) colaboraram significativamente para a proteção ambiental e promoção da saúde pública. Ao longo dos últimos 12 meses, por exemplo, a coleta de pneus chegou a 40 mil unidades. De tecidos e outros rejeitos da indústria têxtil fechou o ano com o recolhimento de 500 toneladas, e a coleta seletiva do lixo domiciliar, além de gerar renda para mais de 60 famílias cooperadas da Cocap, contribuiu para prolongar a vida útil do aterro sanitário ao evitar que 800 toneladas de material recicláveis fossem lançadas no local no período. Importante salientar que além de ganhos ambientais, o recolhimento destes materiais colabora para a saúde pública, uma vez que evita-se que sejam descartados de forma ilegal e tornem-se potenciais criadouros de vetores de doenças, como o mosquito aedes aegypti, causador da dengue, chikungunya e zika”, contextualiza Gentil Pereira, secretário de Meio Ambiente de Apucarana.

No último ano, aponta o relatório de resultados, mais de 300 mil alevinos de espécies nativas foram lançados pela prefeitura em córregos, rios e lagos, com destaque aos lagos Jaboti, Tancredo Neves e Schmidt. “A título de repovoamento, foram soltos exemplares das espécies lambari, pacu, jundiá e piauçu. Uma iniciativa de reparação ambiental que está sendo realizada há mais de dois anos e que já beneficiou dezenas de regiões”, complementa o prefeito Júnior da Femac.

Paralelo aos trabalhos de gestão dos parques urbanos, da arborização urbana (poda, abate e plantio de novas) e reflorestamento de áreas de preservação permanente, outra iniciativa importante desenvolvida pela prefeitura ao longo do ano passado foi a promoção da educação ambiental, com o desenvolvimento de ações tanto junto à rede municipal de ensino, quanto no Bosque Municipal de Apucarana que, recentemente foi totalmente revitalizado e transformado em uma unidade-escola. “Aproximadamente 40 mil pessoas foram ao nosso bosque ao longo de 2022. Além de famílias apucaranenses e alunos das escolas da rede pública e particular da cidade, o nosso bosque recebeu visitantes de inúmeros municípios da região em roteiros guiados de educação ambiental”, detalha o prefeito Júnior da Femac, lembrando que no local está instalada uma câmera “ao vivo” que pode ser visualizada pela internet pelo portal Visite Apucarana, no endereço: https://www.visiteapucarana.com.br/ao-vivo.

No que tange à rotina administrativa e de fiscalização ambiental, o secretário Gentil Pereira assinala que de janeiro a dezembro do ano passado foram emitidos centenas de documentos, entre vistorias e pareceres técnicos, certidões de uso e ocupação do solo, conclusão de obra, anuências ambientais. “Nossa equipe trabalho muito. Também promovemos doação de 2.043 mudas nativas produzidas no nosso horto florestal que foram plantadas em áreas urbanas e rurais por particulares”, conclui o secretário.

Serviço: Além da plataforma online – apucarana.atende.net – , os serviços públicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura de Apucarana podem ser acessados diretamente na Avenida Jaboti, 1.715 – anexo ao Parque Municipal Jaboti, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, ou pelo telefone 3423-0142.

